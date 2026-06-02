В Уфе подростки на электросамокатах стали опасностью №1 для пешеходов

Несмотря на подобные аварии и ужесточение правил эксплуатации СИМ, нарушения происходят систематически. Как пояснил «Башинформу» дорожный эксперт Олег Арефьев, здесь основная проблема заключается в том, что СИМ, в частности электросамокаты, конфликтуют со всеми существующими транспортными потоками.

«Сегодня сформировано два основных потока: автомобильный и пешеходный. Пытаться их раздвинуть просто не имеет смысла, а совместить практически нереально по причине критически отличающихся характеристик этих самых потоков. В первую очередь, из-за скорости, хотя именно скорость пытаются регулировать прежде всего. Пешеходный поток в связи с низкой скоростью не создает критических конфликтных точек в отличие от автомобильного», — отметил эксперт.

Самым действенным методом регулирования являются ограничения с контролем и наказанием за нарушение.

«Для того чтобы этот механизм работал, все машины идентифицируются через государственные регистрационные номера. Электросамокаты имеют скорость выше пешеходного потока, как и автомобильный поток, соответственно, представляют опасность, а значит, требуют регулирования. Но не все электросамокаты имеют идентификационные номера. Для того чтобы их „пронумеровать“, нужны существенные изменения в нормативную базу. К тому же это серьезно нагрузит регистрационные отделения ГАИ. А без идентификации невозможно контролировать даже ограниченную скорость в пешеходном потоке», — сказал Олег Арефьев.

Есть вариант выявлять нарушителей через систему слежения операторов кикшеринга, но эта ответственность может работать исключительно в рамках договорных отношений с арендатором и не будет работать вне арендных отношений.

«Поэтому на сегодняшний день нет реальных механизмов регулирования СИМ. Между тем сами прокатные сервисы настаивают, чтобы СИМ признали частью системы общественного транспорта», — сообщил собеседник информагентства.