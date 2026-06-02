В Уфе подростки на электросамокатах стали опасностью №1 для пешеходов

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, авария произошла днем 1 июня в Октябрьском районе напротив дома № 23 по улице Ю. Гагарина. Несовершеннолетний пользователь управлял электросамокатом «Яндекс» без регистрационного знака.
Он двигался по тротуару по ул. Юрия Гагарина со стороны ул. М. Рыльского в сторону ул. Б. Бикбая. Здесь произошел наезд на пешехода. Пострадавшую 89-летнюю женщину госпитализировали в больницу № 21. Она отделалась ушибами грудной клетки. После оказания медпомощи ее отпустили. Несовершеннолетний водитель электросамоката не пострадал.
В соцсетях появилось видео ДТП. На записи видно, что на электросамокате ехали сразу три подростка, что, конечно, недопустимо.
«Управление арендованными электросамокатами разрешается только с 18 лет! При движении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо соблюдать правила дорожного движения: снижать скорость, находясь на тротуаре, спешиваться на пешеходных переходах», — подчеркнули в ГАИ.
Ранее Башинформ сообщал о том, что подобный инцидент произошел днем 13 мая на пересечении проспекта Октября и улицы Кольской (проспект Октября, 93). Парень с девушкой, находясь вдвоем на одном электросамокате, что уже является нарушением ПДД, у светофора сбили с ног пожилую женщину у пешеходного перехода. У пожилой женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом затылочной части черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Также наблюдалась частичная потеря памяти. Оператор кикшеринга оштрафовал электросамокатчика.
Несмотря на подобные аварии и ужесточение правил эксплуатации СИМ, нарушения происходят систематически. Как пояснил «Башинформу» дорожный эксперт Олег Арефьев, здесь основная проблема заключается в том, что СИМ, в частности электросамокаты, конфликтуют со всеми существующими транспортными потоками.
«Сегодня сформировано два основных потока: автомобильный и пешеходный. Пытаться их раздвинуть просто не имеет смысла, а совместить практически нереально по причине критически отличающихся характеристик этих самых потоков. В первую очередь, из-за скорости, хотя именно скорость пытаются регулировать прежде всего. Пешеходный поток в связи с низкой скоростью не создает критических конфликтных точек в отличие от автомобильного», — отметил эксперт.
Самым действенным методом регулирования являются ограничения с контролем и наказанием за нарушение.
«Для того чтобы этот механизм работал, все машины идентифицируются через государственные регистрационные номера. Электросамокаты имеют скорость выше пешеходного потока, как и автомобильный поток, соответственно, представляют опасность, а значит, требуют регулирования. Но не все электросамокаты имеют идентификационные номера. Для того чтобы их „пронумеровать“, нужны существенные изменения в нормативную базу. К тому же это серьезно нагрузит регистрационные отделения ГАИ. А без идентификации невозможно контролировать даже ограниченную скорость в пешеходном потоке», — сказал Олег Арефьев.
Есть вариант выявлять нарушителей через систему слежения операторов кикшеринга, но эта ответственность может работать исключительно в рамках договорных отношений с арендатором и не будет работать вне арендных отношений.
«Поэтому на сегодняшний день нет реальных механизмов регулирования СИМ. Между тем сами прокатные сервисы настаивают, чтобы СИМ признали частью системы общественного транспорта», — сообщил собеседник информагентства.
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