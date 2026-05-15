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07:12 (UTC+5), 15 Мая 2026

В Уфе бабушка попала в больницу после наезда электросамокатчиков

Родственники ищут виновников дорожного происшествия.

Фото: БашДТП | Мах
Ксения Калинина

Как сообщил «Башинформу» внук пострадавшей женщины Михаил, инцидент произошел днем 13 мая на пересечении проспекта Октября и улицы Кольской (проспект Октября, 93). На записи видно, как парень с девушкой, находясь вдвоем на одном электросамокате, что уже является нарушением ПДД, у светофора сбивают с ног пожилую женщину у пешеходного перехода.

«Недалеко были сотрудники ДПС, их позвали, но нарушителей они почему-то задерживать не стали, те уехали. Бабушку на „скорой“ привезли в больницу, а там тоже не сообщили о случившемся в полицию. В итоге мы теперь сами ищем виновников ДТП, чтобы привлечь к установленной законом ответственности», — рассказал Михаил.

У пожилой женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом затылочной части черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Также наблюдается частичная потеря памяти.

Михаил просит всех, кто был в тот день в районе Юрюзани: видел момент наезда, обладает записями с регистраторов или камер наблюдения, может опознать самокат или самокатчиков — сообщить информацию по телефонам: 8-917-80-22-306 или 112.

Ранее в Башкирии виновнику гибели троих человек в ДТП вынесли приговор.

Видео: БашДТП | Мах
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