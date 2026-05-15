В Башкирии виновнику гибели троих человек в ДТП вынесли приговор

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в гибели троих человек в ДТП.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, летом 2025 года подсудимый за рулем «Фольксваген Поло» на автодороге М-5 «Урал» потерял контроль над машиной и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Камри».

В аварии водитель и пассажир «Тойоты» от полученных телесных повреждений погибли на месте, пассажир другой иномарки скончался в медучреждении.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, и взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 4 млн рублей.

Ранее суд оправдал уфимца, применившего травматический пистолет при нападении.