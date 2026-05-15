Суд оправдал уфимца, применившего травматический пистолет при нападении

Дело рассмотрел Кармаскалинский межрайонный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в октябре 2025 года на территории термального комплекса «Голубое озеро» около деревни Новомусино между ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт.

Двое мужчин со своими друзьями, проявляя неуважение к обществу и окружающим, вели себя вызывающе и выражались нецензурной бранью. На замечания подсудимого о прекращении аморального поведения они не реагировали. В ходе возникшего конфликта группа мужчин окружила мужчину. После предупреждения подсудимый применил газовый баллончик. Вслед за тем мужчины начали бросать в подсудимого камни.

В ответ на агрессивные и противоправные действия, угрожавшие его жизни и здоровью, подсудимый, имевший разрешение на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, применил травматический пистолет, произведя семь выстрелов по нижним частям тела указанных лиц. Подсудимый самостоятельно сообщил о произошедшем в полицию и обратился за медпомощью из‑за полученных телесных повреждений.

Суд, изучив представленные материалы дела и допросив стороны, пришёл к выводу об отсутствии в действиях мужчины состава вменённых ему преступлений. Приговором суда он был оправдан, за ним признано право на реабилитацию. Освобождён из‑под стражи в зале судебного заседания.

Приговор пока не вступил в законную силу.