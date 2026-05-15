Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:32 (UTC+5), 15 Мая 2026

Суд оправдал уфимца, применившего травматический пистолет при нападении

Жителя Уфы оправдали по делу о хулиганстве и причинении вреда здоровью на территории термального комплекса «Голубое озеро».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Дело рассмотрел Кармаскалинский межрайонный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в октябре 2025 года на территории термального комплекса «Голубое озеро» около деревни Новомусино между ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт.

Двое мужчин со своими друзьями, проявляя неуважение к обществу и окружающим, вели себя вызывающе и выражались нецензурной бранью. На замечания подсудимого о прекращении аморального поведения они не реагировали. В ходе возникшего конфликта группа мужчин окружила мужчину. После предупреждения подсудимый применил газовый баллончик. Вслед за тем мужчины начали бросать в подсудимого камни.

В ответ на агрессивные и противоправные действия, угрожавшие его жизни и здоровью, подсудимый, имевший разрешение на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, применил травматический пистолет, произведя семь выстрелов по нижним частям тела указанных лиц. Подсудимый самостоятельно сообщил о произошедшем в полицию и обратился за медпомощью из‑за полученных телесных повреждений.

Суд, изучив представленные материалы дела и допросив стороны, пришёл к выводу об отсутствии в действиях мужчины состава вменённых ему преступлений. Приговором суда он был оправдан, за ним признано право на реабилитацию. Освобождён из‑под стражи в зале судебного заседания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru