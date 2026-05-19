От традиций к инновациям: какие сюрпризы Башкирия приготовила для ПМЭФ-2026

И, если судить по подготовке Башкортостана, республика вновь намерена стать на ПМЭФ одним из самых заметных регионов.

Делегация республики, которую по сложившейся традиции возглавит Радий Хабиров, активно задействована в десятках мероприятий форума — от пленарного заседания с участием президента России до тематических сессий по беспилотной авиации, химической промышленности, инвестициям и креативным индустриям. Отдельный акцент будет сделан на молодежную повестку: на полях ПМЭФ представители Башкирии подключатся к программе «День будущего», где обсудят развитие искусственного интеллекта и подготовку кадров.

Однако ПМЭФ для Башкирии давно уже не про формальное «других посмотреть и себя показать». Ключевая цель республики — выстроить на форуме свою экономическую стратегию на годы вперед.

«Мы не первый год участвуем в ПМЭФ, и главная наша задача — это, конечно, презентация республики. А вторая — это привлечение инвестиций. В этом плане ПМЭФ — уникальная площадка. Здесь всё очень удобно. Мы в одном месте можем найти всех: наших коллег, инвесторов, руководителей крупных корпораций, с которыми сотрудничаем, членов правительства», — отмечал ранее Глава Башкирии.

Наверное, одна из главных интриг — стенд Башкортостана, который неоднократно удивлял самых высоких гостей и по праву считается одним из самых ярких и обсуждаемых на форуме. Подробности пока раскрывают осторожно, однако известно главное: республика вновь сделает ставку на сочетание уникального культурного кода края в визуале и «начинки» из актуальных технологических достижений. Есть все основания полагать, что в 2026 году эта линия только усилится.

Концепцию экспозиции планируют выстроить вокруг идеи «от истоков — к современности, от традиций — к инновациям». В центре внимания окажутся научная, промышленная, строительная, медицинская и образовательная сферы, а также инвестиции и исторический блок. Разумеется, ожидания серьезные, ведь планка установлена самая высокая — в прошлом году всех поразили огромные футуристические медведи, платформа «Берлога», межвузовский студенческий кампус будущего, выступление группы AY YOLA. Республика тогда сумела выделиться даже на фоне экспозиций крупнейших российских корпораций.

И дело было не только в эффектной картинке. Башкортостану удалось показать редкое для регионов умение — доходчиво говорить о будущем, не теряя собственной идентичности. Судя по нынешним анонсам, снижать планку не собираются: на площадке среди прочего презентуют российско-белорусский инвестиционный кластер и совместные с «Росхимом» проекты, включая фирменный дом и аллею ученых-химиков.

Куда более важная и серьезная часть ПМЭФ до поры до времени остается за закрытыми дверями — речь о многочисленных деловых переговорах и соглашениях. Хотя именно здесь отчетливо заметно, как республика постепенно меняет архитектуру своей внешнеэкономической политики. Традиционно Глава РБ Радий Хабиров проведет встречи с руководителями крупных компаний и зарубежными партнерами. Башкортостан давно занимает сильные позиции в сотрудничестве с Беларусью, Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном и рядом других стран. В программе форума — переговоры с губернаторами Челябинской, Омской, Вологодской и Херсонской областей, а также с руководством Удмуртии. Ожидается подписание дорожных карт и межрегиональных соглашений.

«Подобные контакты выходят за рамки протокольных мероприятий: для нашей республики, обладающей развитой промышленностью, аграрным сектором и логистическим потенциалом, это инструмент привлечения инвестиций и расширения экспортных возможностей регионального бизнеса. Это формирование репутации региона как открытой экономической площадки», — считает политолог Арсен Шаяхметов.

В последние годы явно видно, что республика переходит к более прагматичной модели: не только искать новые внешние рынки, но и выстраивать вокруг себя своеобразный экономический пояс — через промышленную кооперацию, логистику, АПК и совместные проекты с «соседями». В нынешних условиях санкций и экономического давления это выглядит вполне логично. Мир меняется, глобальные связи перестраиваются, а устойчивость экономики все чаще зависит от способности региона быстро создавать новые цепочки партнерств.

«Башкортостан выступает образцовым участником международного взаимодействия, демонстрируя не только экономическую активность, но и глубокие социальные и культурные связи. Республика взяла на себя важную представительскую роль на международной арене, эффективно взаимодействуя со странами бывшего СССР, а сам Хабиров де-факто выступает неформальным представителем интересов России», — заявил ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Радий Хабиров не раз подчеркивал: без внешнего сотрудничества экономика начинает терять темп. Поэтому республика старается не замыкаться внутри собственных границ.

Предварительно известно, что на полях ПМЭФ-2026 Башкортостан планирует подписать не менее 27 соглашений почти на 50 млрд рублей. Но если раньше акцент часто делался на масштабные инициативы, то сегодня больше внимания уделяется точечным проектам в ключевых секторах экономики. Среди наиболее значимых соглашений — реконструкция производства листового стекла «Салаватстекла» стоимостью 6,7 млрд руб., модернизация Уфимского молочного завода «Комос Групп» на 5,1 млрд руб. и создание машинно-технологической компании совместно с «Росагролизингом».

Отметим, именно аграрная тема сегодня особенно показательна. Башкирия серьезно нацелилась на рынок глубокой переработки молочной продукции. То же самое касается промышленности, индустрии придорожного сервиса, сферы быстрого питания и проектов здравоохранения. Регион постепенно переходит от модели «просто привлечь инвестора» к созданию полноценных отраслевых экосистем.

Главная «фишка» управленческой команды Башкирии последних лет — многие подписанные на ПМЭФ документы успешно доводятся до активной стадии реализации. В республике уже строится вторая очередь межвузовского кампуса стоимостью 27 млрд рублей, развиваются логистические проекты, работает «Школа 21», запускаются новые промышленные производства. Башкортостан также входит в число лидеров страны по развитию беспилотных технологий.

Именно поэтому республика удерживает высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, закрепившись в топ-3. Ведь бизнесу и инвесторам важны не красивые презентации, а способность власти доводить начинания до логического конца. Пожалуй, в этом и заключается главный эффект участия Башкирии в ПМЭФ. Форум для республики — не витрина достижений, а эффективный инструмент, обеспечивающий устойчивое социально-экономическое развитие на десятилетия вперед.