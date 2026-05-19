Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
03:45 (UTC+5), 19 Мая 2026

От традиций к инновациям: какие сюрпризы Башкирия приготовила для ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня в Северной столице уже в 29-й раз пройдет Петербургский международный экономический форум. Ключевой темой главной деловой площадки страны на сей раз станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Фото: Олег Яровиков | архив «Башинформа»
Иван Вавилов

И, если судить по подготовке Башкортостана, республика вновь намерена стать на ПМЭФ одним из самых заметных регионов.

Делегация республики, которую по сложившейся традиции возглавит Радий Хабиров, активно задействована в десятках мероприятий форума — от пленарного заседания с участием президента России до тематических сессий по беспилотной авиации, химической промышленности, инвестициям и креативным индустриям. Отдельный акцент будет сделан на молодежную повестку: на полях ПМЭФ представители Башкирии подключатся к программе «День будущего», где обсудят развитие искусственного интеллекта и подготовку кадров.

Однако ПМЭФ для Башкирии давно уже не про формальное «других посмотреть и себя показать». Ключевая цель республики — выстроить на форуме свою экономическую стратегию на годы вперед.

«Мы не первый год участвуем в ПМЭФ, и главная наша задача — это, конечно, презентация республики. А вторая — это привлечение инвестиций. В этом плане ПМЭФ — уникальная площадка. Здесь всё очень удобно. Мы в одном месте можем найти всех: наших коллег, инвесторов, руководителей крупных корпораций, с которыми сотрудничаем, членов правительства», — отмечал ранее Глава Башкирии.

Наверное, одна из главных интриг — стенд Башкортостана, который неоднократно удивлял самых высоких гостей и по праву считается одним из самых ярких и обсуждаемых на форуме. Подробности пока раскрывают осторожно, однако известно главное: республика вновь сделает ставку на сочетание уникального культурного кода края в визуале и «начинки» из актуальных технологических достижений. Есть все основания полагать, что в 2026 году эта линия только усилится.

Концепцию экспозиции планируют выстроить вокруг идеи «от истоков — к современности, от традиций — к инновациям». В центре внимания окажутся научная, промышленная, строительная, медицинская и образовательная сферы, а также инвестиции и исторический блок. Разумеется, ожидания серьезные, ведь планка установлена самая высокая — в прошлом году всех поразили огромные футуристические медведи, платформа «Берлога», межвузовский студенческий кампус будущего, выступление группы AY YOLA. Республика тогда сумела выделиться даже на фоне экспозиций крупнейших российских корпораций.

И дело было не только в эффектной картинке. Башкортостану удалось показать редкое для регионов умение — доходчиво говорить о будущем, не теряя собственной идентичности. Судя по нынешним анонсам, снижать планку не собираются: на площадке среди прочего презентуют российско-белорусский инвестиционный кластер и совместные с «Росхимом» проекты, включая фирменный дом и аллею ученых-химиков.

Куда более важная и серьезная часть ПМЭФ до поры до времени остается за закрытыми дверями — речь о многочисленных деловых переговорах и соглашениях. Хотя именно здесь отчетливо заметно, как республика постепенно меняет архитектуру своей внешнеэкономической политики. Традиционно Глава РБ Радий Хабиров проведет встречи с руководителями крупных компаний и зарубежными партнерами. Башкортостан давно занимает сильные позиции в сотрудничестве с Беларусью, Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном и рядом других стран. В программе форума — переговоры с губернаторами Челябинской, Омской, Вологодской и Херсонской областей, а также с руководством Удмуртии. Ожидается подписание дорожных карт и межрегиональных соглашений.

«Подобные контакты выходят за рамки протокольных мероприятий: для нашей республики, обладающей развитой промышленностью, аграрным сектором и логистическим потенциалом, это инструмент привлечения инвестиций и расширения экспортных возможностей регионального бизнеса. Это формирование репутации региона как открытой экономической площадки», — считает политолог Арсен Шаяхметов.

В последние годы явно видно, что республика переходит к более прагматичной модели: не только искать новые внешние рынки, но и выстраивать вокруг себя своеобразный экономический пояс — через промышленную кооперацию, логистику, АПК и совместные проекты с «соседями». В нынешних условиях санкций и экономического давления это выглядит вполне логично. Мир меняется, глобальные связи перестраиваются, а устойчивость экономики все чаще зависит от способности региона быстро создавать новые цепочки партнерств.

«Башкортостан выступает образцовым участником международного взаимодействия, демонстрируя не только экономическую активность, но и глубокие социальные и культурные связи. Республика взяла на себя важную представительскую роль на международной арене, эффективно взаимодействуя со странами бывшего СССР, а сам Хабиров де-факто выступает неформальным представителем интересов России», — заявил ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Радий Хабиров не раз подчеркивал: без внешнего сотрудничества экономика начинает терять темп. Поэтому республика старается не замыкаться внутри собственных границ.

Предварительно известно, что на полях ПМЭФ-2026 Башкортостан планирует подписать не менее 27 соглашений почти на 50 млрд рублей. Но если раньше акцент часто делался на масштабные инициативы, то сегодня больше внимания уделяется точечным проектам в ключевых секторах экономики. Среди наиболее значимых соглашений — реконструкция производства листового стекла «Салаватстекла» стоимостью 6,7 млрд руб., модернизация Уфимского молочного завода «Комос Групп» на 5,1 млрд руб. и создание машинно-технологической компании совместно с «Росагролизингом».

Отметим, именно аграрная тема сегодня особенно показательна. Башкирия серьезно нацелилась на рынок глубокой переработки молочной продукции. То же самое касается промышленности, индустрии придорожного сервиса, сферы быстрого питания и проектов здравоохранения. Регион постепенно переходит от модели «просто привлечь инвестора» к созданию полноценных отраслевых экосистем.

Главная «фишка» управленческой команды Башкирии последних лет — многие подписанные на ПМЭФ документы успешно доводятся до активной стадии реализации. В республике уже строится вторая очередь межвузовского кампуса стоимостью 27 млрд рублей, развиваются логистические проекты, работает «Школа 21», запускаются новые промышленные производства. Башкортостан также входит в число лидеров страны по развитию беспилотных технологий.

Именно поэтому республика удерживает высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, закрепившись в топ-3. Ведь бизнесу и инвесторам важны не красивые презентации, а способность власти доводить начинания до логического конца. Пожалуй, в этом и заключается главный эффект участия Башкирии в ПМЭФ. Форум для республики — не витрина достижений, а эффективный инструмент, обеспечивающий устойчивое социально-экономическое развитие на десятилетия вперед.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru