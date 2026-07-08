Липовая математика: как выводится формула озеленения Уфы

Три «кита» расходов

Общественный резонанс вызывают не только сами факты вырубки зеленого фонда, но и цена «математики» озеленения.

На так называемое мобильное озеленение в этом году выделили 19,3 млн рублей. Это те самые кадки с зеленью, которые жители башкирской столицы прозвали «гробиками». Как ранее писал «Башинформ», одна прямоугольная кадка с зеленью стоит около 6 тысяч рублей. По данным с сайта госзакупок, этой весной мэрия закупила 202 новые кадки с озеленением, а также заказала озеленение 477 существующих кадок. В них высаживают боярышник кроваво-красный, стефанандру, барвинок, котовник, вербейник монетчатый, тую Вудварди.

Что касается саженцев крупномеров, согласно тем же официальным данным с сайта госзакупок, в 2026 году в башкирской столице закупили 247 лип за более чем 23 млн рублей. Средняя цена одного саженца – около 95 тысяч рублей. В эту сумму входят не только сами молодые деревья, к которым есть ряд определенных требований, (высота от 4 до 6 метров, симметричная крона, вызревшие почки и одревесневшая верхушечная часть побегов, развитая разветвленная корневая система и не менее пяти многолетних скелетных ветвей, не допускается, чтобы листья занимали 80% площади ветвей), но и работы по озеленению и ландшафтному дизайну.

«Стоимость крупномера зависит от его возраста и состояния. Чем дерево старше, тем оно дороже. Например, липа высотой около четырёх метров с обхватом ствола 12–14 сантиметров и развитой корневой системой в нашем питомнике стоит более 35 тысяч рублей. Но важно понимать: это цена только самого саженца, – поделилась собственник питомника Альбина Галиуллина. – Стоимость посадки – отдельно предоставляемая услуга. Также в цену могут заложить стоимость удобрения, потому что дереву, особенно в городских условиях, нужно питание, какие-то сопутствующие материалы – кора для мульчирования, бордюр или геотекстиль для эстетичной высадки без сорняков».

К слову, на конечную стоимость молодых деревьев влияет и логистика. Некоторые деревья закупаются большими партиями, но за пределами Башкирии. Например, символ столицы республики, липы, везут из соседнего Татарстана, Московской или Тульской области. А некоторые насаждения и вовсе из Польши.

«В соответствии с законодательством, мы заявляем на конкурсную процедуру характеристики к саженцам. Какие организации побеждают в торгах, те и поставляют материал», – пояснил заместитель начальника УКХиБ Уфы Ришат Исмагилов.

В этом году в математику зеленой Уфы внесли еще одну статью расходов. По требованию природоохранной прокуратуры мэрия проведет паспортизацию зеленых насаждений. Стоимость контракта – 10,1 млн рублей. После этого у каждого дерева и кустарника появится свой цифровой «паспорт» с информацией о породе, состоянии и стоимости.

«Полную инвентаризацию деревьев на общественных территориях проведут в этом году. Данные нанесут на электронную карту. Это позволит понимать, какие деревья нуждаются в уходе, и планировать посадки на годы вперед», – отметил заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ администрации Уфы Талгат Зайнуллин.

Если у деревьев появятся «документы», за их судьбой смогут следить и заинтересованные горожане. Информация о реальном состоянии дерева будет более прозрачной. А значит, вопросов к вырубке аварийных деревьев станет меньше. Следовательно, со стороны городских служб будет меньше «топорной» работы, от которой сейчас щепки возмущения горожан летят во все стороны.