Липовая математика: как выводится формула озеленения Уфы

Башкирская столица занимает третье место в рейтинге самых зеленых городов России. Деревья здесь растут не только в парках и скверах, но и во дворах, на улицах, вдоль дорог. Уфимцы привыкли жить в зеленом городе, поэтому каждый случай вырубки, особенно в историческом центре их любимого города, превращается в скандал. А цена новых саженцев заставляет горожан задаваться вопросом: сколько на самом деле стоит зеленая формула Уфы?
Спил деревьев в Уфе всегда вызывает общественный резонанс. Недавно мэрия сообщила о вырубке 53 лип и ясеней на улице Советской в Кировском районе для устройства тротуара. Инициативная группа жителей выступила против. После встречи с горожанами нашли компромисс: сохранили большинство насаждений, спилив только десять аварийных. Осенью администрация района пообещала высадить новые.
Чтобы снижать градус недовольства людей, важно с ними разговаривать и объяснять, для чего нужно спилить или кронировать каждый конкретный крупномер. Такую задачу перед администрацией города ставил Глава Башкирии, не раз акцентируя внимание на том, что информационный вакуум и становится причиной столкновений с горожанами.
В пользу спила старого фонда эксперты называют тот факт, что у каждого дерева есть свой срок. В городе жизнь насаждений на 30% короче, чем в лесу, они быстрее стареют, пояснил «Башинформу» заведующий лабораторией лесоведения Института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук Алексей Кулагин. Еще один аргумент в пользу вырубки — безопасность. При шквалистом ветре старые деревья падают, нанося урон людям и имуществу. Как сообщил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства (УКХиБ) Уфы Ришат Исмагилов, недавно за один день в городе упало 12 деревьев, повредив автомобили, электроопоры и линии электропередачи.
«Людей мы понимаем. Они выросли вместе с этими деревьями и привыкли к ним, они для них практически родные. Но не всегда визуально можно определить, аварийное насаждение или нет, тем более неспециалисту. Решение о вырубке после обследования принимает специальная комиссия администрации», — пояснил он.
По официальным данным мэрии, на каждое спиленное дерево в Уфе приходится 1,5 новых саженца. В рамках акции «Зеленая Башкирия» и по госконтрактам в столице высаживают около четырех тысяч крупномеров и восьми тысяч кустарников, а демонтируют примерно пять тысяч насаждений.
Однако не все саженцы приживаются. К примеру, на «Аллее возвращения домой» на улице Комсомольской засох десяток молодых лип, в Медовом сквере на Достоевского – хвойные деревья.
Эксперты называют несколько причин. Одна из главных – неподготовленные посадочные места.
«Не все посадочные места подходят для деревьев. Если лунка слишком мала или внутри нее строительный мусор, вокруг много бетона и поверхность непроницаемая, то шансы на приживаемость сильно снижаются», – уверена ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада УФИЦ РАН Мария Лебедева.
«На приживаемость деревьев влияют два ключевых фактора. Зимой городские насаждения практически лишены снежного покрова, а он необходим корням для защиты от морозов. Это серьёзный стресс. Вторая проблема – соль на тротуарах. Она тает по весне и уходит в грунт, разрушая корневую систему. Поэтому часть саженцев засыхает. Также специалисты советуют при посадке полностью заменять грунт на участке, где раньше росло другое дерево. Но мы видим обратное: новое дерево сажают в ту же яму, толком не расчищая её», – уверен руководитель регионального отделения Народного фронта в Башкирии, основатель яблоневого сада Виталий Брыкин.
Каким видам деревьев отдать предпочтения, чтобы они уверенно пустили корни? На первом месте находится липа, воспетая Фиданом Гафаровым в неофициальном гимне столицы «Уфимские липы». Также к живучим породам относят березу, тополь и голубую ель. Они быстро растут, активно поглощают углекислый газ и задерживают пыль. В выборе саженцев необходим баланс.
«Важно сохранять биоразнообразие, разумно сочетать разные породы и учитывать их потребности. К примеру, при всей моей любви к липе мелколистной, это очень требовательное дерево. Ей нужна плодородная почва, она тяжело переносит городскую среду. Берёза повислая в этом смысле гораздо надёжнее: выживает там, где липа может погибнуть», — объяснил заведующий лабораторией лесоведения Института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук Алексей Кулагин.
Общественный резонанс вызывают не только сами факты вырубки зеленого фонда, но и цена «математики» озеленения.
На так называемое мобильное озеленение в этом году выделили 19,3 млн рублей. Это те самые кадки с зеленью, которые жители башкирской столицы прозвали «гробиками». Как ранее писал «Башинформ», одна прямоугольная кадка с зеленью стоит около 6 тысяч рублей. По данным с сайта госзакупок, этой весной мэрия закупила 202 новые кадки с озеленением, а также заказала озеленение 477 существующих кадок. В них высаживают боярышник кроваво-красный, стефанандру, барвинок, котовник, вербейник монетчатый, тую Вудварди.
Что касается саженцев крупномеров, согласно тем же официальным данным с сайта госзакупок, в 2026 году в башкирской столице закупили 247 лип за более чем 23 млн рублей. Средняя цена одного саженца – около 95 тысяч рублей. В эту сумму входят не только сами молодые деревья, к которым есть ряд определенных требований, (высота от 4 до 6 метров, симметричная крона, вызревшие почки и одревесневшая верхушечная часть побегов, развитая разветвленная корневая система и не менее пяти многолетних скелетных ветвей, не допускается, чтобы листья занимали 80% площади ветвей), но и работы по озеленению и ландшафтному дизайну.
«Стоимость крупномера зависит от его возраста и состояния. Чем дерево старше, тем оно дороже. Например, липа высотой около четырёх метров с обхватом ствола 12–14 сантиметров и развитой корневой системой в нашем питомнике стоит более 35 тысяч рублей. Но важно понимать: это цена только самого саженца, – поделилась собственник питомника Альбина Галиуллина. – Стоимость посадки – отдельно предоставляемая услуга. Также в цену могут заложить стоимость удобрения, потому что дереву, особенно в городских условиях, нужно питание, какие-то сопутствующие материалы – кора для мульчирования, бордюр или геотекстиль для эстетичной высадки без сорняков».
К слову, на конечную стоимость молодых деревьев влияет и логистика. Некоторые деревья закупаются большими партиями, но за пределами Башкирии. Например, символ столицы республики, липы, везут из соседнего Татарстана, Московской или Тульской области. А некоторые насаждения и вовсе из Польши.
«В соответствии с законодательством, мы заявляем на конкурсную процедуру характеристики к саженцам. Какие организации побеждают в торгах, те и поставляют материал», – пояснил заместитель начальника УКХиБ Уфы Ришат Исмагилов.
В этом году в математику зеленой Уфы внесли еще одну статью расходов. По требованию природоохранной прокуратуры мэрия проведет паспортизацию зеленых насаждений. Стоимость контракта – 10,1 млн рублей. После этого у каждого дерева и кустарника появится свой цифровой «паспорт» с информацией о породе, состоянии и стоимости.
«Полную инвентаризацию деревьев на общественных территориях проведут в этом году. Данные нанесут на электронную карту. Это позволит понимать, какие деревья нуждаются в уходе, и планировать посадки на годы вперед», – отметил заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ администрации Уфы Талгат Зайнуллин.
Если у деревьев появятся «документы», за их судьбой смогут следить и заинтересованные горожане. Информация о реальном состоянии дерева будет более прозрачной. А значит, вопросов к вырубке аварийных деревьев станет меньше. Следовательно, со стороны городских служб будет меньше «топорной» работы, от которой сейчас щепки возмущения горожан летят во все стороны.
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