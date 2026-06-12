День России: с какими задачами подходит Башкирия к главному празднику?

Мама часто воспоминает, что в начале 90-х годов прошлого века на полках магазинов было пусто. Продавалась только морская капуста, от которой скрипел на зубах песок. Я много раз задавала вопрос: как в такие непростые времена они отважились на ребенка. «Создавали семью, веря в лучшее будущее», - говорила мама.

Первые годы после провозглашения суверенитета были стресс-тестом для страны. Словами-символами той эпохи были «дефицит», «очереди», «талоны», «безработица». В магазинах не было элементарных жизненно необходимых товаров и продуктов – ни мыла, ни мяса, ни порой даже хлеба. Полки украшали лишь унылые трехлитровые банки с томатным соком, да рыбные консервы. И то не везде.

- На память приходит экономическая ситуация в СССР в восьмидесятых-девяностых годах. Так называемый период перестройки - это пустые прилавки в магазинах. Многочисленные очереди за колбасой и даже за хлебом. Дефицит и высокие цены на бытовую технику. К примеру, на цветной телевизор, который стоил тогда 720 рублей, нужно было отдать полугодовую зарплату, на холодильник "ЗИЛ" - 350 рублей (две средние зарплаты), на стиральную машинку "Вятка" с ценником 495 рублей - почти три зарплаты, - вспоминает заведующий сектором экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, кандидат экономических наук Виталий Печаткин.

36-летний отрезок от всей истории России на самом деле не такой уж и большой срок. Но этого оказалось достаточно для глобальных перемен. И сейчас День России для нас – не просто дата в календаре.

- Обновленная Россия встала на ноги: новая модель экономики и социальной политики показала эффективность. В начале 2000-х годов президент России Владимир Путин купировал внутренние конфликты, прежде всего, на Северном Кавказе, усилил вертикаль власти. И это способствовало повышению качества жизни, - считает кандидат политических наук, директор Центра гуманитарных исследований Республики Башкортостан Марат Марданов.

- Самое главное, что подписание декларации о суверенитете позволило России остаться единым государством и не допустить её распада на множество маленьких государств со всеми вытекающими последствиями, - уверен Виталий Печаткин.

Но у этого «жирного» периода в истории страны была своя цена. Мир не был готов принять сильную Россию. И потому 36-летний рубеж мы проходим в условиях санкционного давления и СВО.

«Все для Победы!» – Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил стратегический приоритет в развитии республики в своем Послании, которое ориентировало наше общество на полную консолидацию для выполнения задач СВО. Причем во всех сферах, по всем направлениям и на всех фронтах.

«Россия - это все мы, миллионы россиян разных поколений, национальностей, вероисповеданий. В многовековую летопись страны вписаны яркие страницы каждого из 89 регионов. Судьба Башкортостана навеки связана с Россией. Наша республика всегда была и остается надёжной её опорой. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью легендарного поколения победителей и настоящих героев нашего времени — участников специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений: покорить, сломить Россию никому не удастся», - говорил руководитель республики.

Башкортостану, действительно, есть, чем гордиться. Об этом свидетельствуют лидерские позиции региона в различных экономических, социальных, политических рейтингах. Так, республика второй год подряд удерживает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, заняла второе место в рейтинге транспортной инфраструктуры регионов России, XXII рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» Радий Хабиров вошёл в топ-10 «зеленой» зоны губернаторов, что говорит о его высокой политической устойчивости и стабильности позиций. По итогам 2025 года Башкортостан занял 9-е место в Национальном рейтинге качества жизни в России.

- Прочность экономики позволила нам не упасть в то, что предрекали страны Запада, вводя экономические санкции против Российской Федерации, - считает экономист Виталий Печаткин.

Однако в современном мире особенно актуальной становится задача активного противодействия внешним попыткам разобщения народов. Главным инструментом здесь выступает изучение и укрепление объединяющих ценностей: патриотизма, уважения к общей истории, взаимопомощи, семейных традиций и верховенства закона. Опыт Башкортостана, где гармонично сочетаются самобытность более 160 народов и общегражданское единство, служит успешным примером такой работы. Он показывает, что многообразие не ослабляет, а усиливает единство, когда основано на разделяемых ценностях и общей гражданской ответственности.

- Наша республика - одна из самых многонациональных не только в России, но и в мире. Мы разной национальности, но нас объединяет одно: мы все любим свою страну. Посмотрите на то, что сегодня происходит в мире. Давление Запада, попытки тех, кто не хочет видеть Россию сильной, поставить нас на колени. Но у них ничего не выйдет. Потому что мы едины. Единство доказывает и наша активная гражданская позиция. Вспомните ковид: люди выходили на улицы помогать ближним, доставляли продукты и лекарства. Разве это не объединение? А уж когда началась специальная военная операция, то она стала для нас серьёзным, жёстким испытанием на единство, на прочность характера и душ. Россияне доказали: мы готовы работать. И работать не ради потребительства. А ради того, чтобы нашей стране было хорошо. Чтобы Россия только приумножала своё величие, - говорит руководитель волонтерского штаба имени М.М. Шаймуратова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан, депутат Госсобрания Эльвира Мацкевич.

Современные геополитические вызовы также сделали актуальным запрос общества на суверенитет не только как политическую категорию, но и как основу цивилизационного выживания, уверен директор Центра гуманитарных исследований Республики Башкортостан Марат Марданов.

- День России становится символическим рубежом, на котором происходит осмысление нашей общей исторической судьбы и единства. Праздник является тем самым объединяющим стержнем, вокруг которого консолидируется наше общество перед лицом новых вызовов, - уверен эксперт. - В период проведения специальной военной операции 12 июня приобретает не просто праздничный, а экзистенциальный и мобилизационный смысл. Фактически все мы сегодня работаем на единый результат. Башкортостан активно помогает фронту, поддерживает семьи мобилизованных, шефствует над новыми регионами. Республика, не побоюсь этого слова, по-братски помогает этим территориям и всем тех, кто нуждается в комплексной помощи с нашей стороны. И в этом суть Дня России. Это праздник принципиальных и справедливых людей, которые делают нашу многонациональную страну непобедимой.