Эксперт оценил 2 место Башкирии в рейтинге транспортной инфраструктуры

Генеральный директор научно-исследовательского центра региональных транспортных систем Олег Арефьев считает, что на сегодняшний день нет ни одного транспортного рейтинга, по которому оценивается транспортная инфраструктура или работа общественного транспорта в том или ином регионе. По его мнению, оценка присуждается на интуитивном уровне пользователей.

«У этого рейтинга есть одна определённая проблема. В нём нет чётких критериев, по которым эти города расставлялись. Я не говорю, что Башкирия незаслуженно либо заслуженно расположилась на втором месте. Это с одной стороны. С другой стороны, их ни у кого нет. То есть сегодня нет ни одного транспортного рейтинга, который имел бы какие-то чёткие критерии, потому что, к сожалению, даже на уровне Российской Федерации у нас чётких критериев оценки работы общественного транспорта, транспортной инфраструктуры ну очень мало. Поэтому это такой понятийный рейтинг. Человек так увидел. Отчасти я с ним в определённой степени где-то могу согласиться, где-то могу поспорить, но это уже будет моё видение, моё ощущение, моё понятийное понимание», — сказал «Башинформу» Олег Арефьев.

Эксперт добавил, что, например, трасса М-12 «Восток», которая проходит через республику, является значимым проектом, который трудно было не заметить и не оценить.

«Я пользуюсь трассой М-12, доезжаю до Кушнаренково из Санкт-Петербурга очень быстро. Проект хороший, дороги очень серьёзно разгрузятся. Поэтому подчеркну, рейтинг, о котором идёт речь, исключительно понятийный. То есть человек посмотрел, так посчитал и так увидел и имеет полное право на это. Повторю, это просто другой критерий оценки. До этого так, как Центр развития региональной политики, никто не оценивал. Раньше не было такого, чтобы нас по этим критериям оценили в прошлом году и мы были на последнем месте, а сейчас оценили по тем же критериям и мы вышли на второе. Нет, это просто совершенно другой набор значений, который впервые взят и в результате наша республика заняла второе место», — пояснил Олег Арефьев.

Олег Арефьев согласен с оценкой качества пассажирских перевозок, который сопоставим с Москвой.

«Сейчас Башкирия во все стороны запустила новые электрички и получились лучевые, радиальные маршруты, как в Москве. Это, конечно, прекрасно. Я сам не так давно был в Оренбурге, и я понимал, что мне надо в Уфу, а другого транспорта просто нет. И я поехал на „Орлане“. Очень удобно, чисто и комфортно. Хоть и электричка называется, но считаю, что чуть выше классом, чем электричка. Словом, есть успехи, есть какие-то вопросы, есть к чему стремиться. И ещё раз повторю, в этом наборе критериев мы вторые. Завтра кто-то посмотрит с других критериев и мы будем уже не вторыми, а первыми», — сказал Олег Арефьев.