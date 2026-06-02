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11:45 (UTC+5), 02 Июня 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров усилил позиции в рейтинге глав регионов

Опубликован XXII рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» от ведущего федерального коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
Пресс-служба Главы РБ
Пресс-служба Главы РБ
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Пресс-служба | Главы РБ
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вошёл в топ-10 «зеленой» зоны губернаторов, что говорит о его высокой политической устойчивости и стабильности позиций. 

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Башинформу» усиление позиций Главы Башкортостана.

— Я думаю, что у Хабирова реально за последнее время есть достаточно много успехов. Уже на достаточно протяженной и продолжительной политической дистанции он сохраняет высокую устойчивость. Появляются новые направления, такие, например, как внедрение искусственного интеллекта, есть масштабная работа по развитию промышленности, агропромышленного комплекса, причём опять же с использованием ИИ. Радий Хабиров и Башкортостан наряду с Москвой и Липецкой областью являются одним из лидеров повестки развития ИИ среди регионов. В республике создан Совет при Главе Башкортостана по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ, который курирует внедрение инноваций в медицину, производство, госуправление. Снизилась внутренняя конфликтность, – отметил Евгений Минченко. — И я бы сказал, что уголовное дело против мэра Уфы не является ударом по позициям Хабирова, потому что исторически этот человек не из команды Радия Фаритовича и в свое время решение о его назначении стало скорее результатом компромиссных договоренностей с региональными элитами.

Согласно рейтингу, Глава Башкортостана демонстрирует высокую активность на международном треке. Этому особенно способствовало укрепление внешнеэкономических связей с Таджикистаном и Узбекистаном.

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. Глава Башкортостана Радий Хабиров поднялся в рейтинге «Госсовет 2.0» из «желтой» в политически устойчивую «зеленую зону» (12 баллов в сентябре 2025 года и 16 баллов сейчас). 

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