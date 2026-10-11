С любовью к родной земле: за какие инициативы благодарят Главу Башкирии?

Тренд на трезвость

С момента вступления в должность Радий Хабиров ведёт трезвую политику. В частности, в республике ввели запрет на продажу алкоголя в дни проведения сабантуев, Последних звонков и выпускных, в День молодёжи, ограничили время продажи спиртного в новогодние каникулы. Началась масштабная борьба с суррогатным и контрафактным алкоголем.

Отдельно хочется выделить возрождение республиканского конкурса «Трезвое село». Сейчас призовой фонд конкурса — 48,4 млн рублей. Победители получают от 1,5 до 6 млн, а финалисты — по 200 тысяч рублей, которые тратят по своему усмотрению на благоустройство или развитие населённых пунктов. То есть это ещё один эффективный инструмент для улучшения условий жизни на селе.

Но жителям республики конкурс в первую очередь интересен не из-за денег. Благодаря «Трезвому селу» соседи, которые ещё вчера поддерживали общение на уровне «здравствуйте — до свидания», становятся ближе.

В деревнях появляется досуг, возрождаются забытые традиции, алкозависимые получают поддержку и избавляются от пагубной привычки, праздники всем селом отмечают трезво. Становится меньше случаев отравлений и смертности от алкоголя, больше — здоровых и дружных семей.

«Конкурс очень объединяет и сплачивает жителей. Скрывать не буду: проблема алкоголизма на селе была и есть. С этим можно и нужно бороться, вести пропаганду и борьбу с пагубной привычкой. А когда народ сплачивается, бороться с алкоголизмом намного легче. Да и пить некогда, у сельчан активный досуг, мы всё время чем-то заняты. Уклад жизни изменился в лучшую сторону», — отмечал Глава Амангильдинского сельсовета Абзелиловского района Вадим Абдуллин.

«Многие думают, что этот конкурс про отрезвление. Но для нас он имеет более глубокий смысл. С первых дней конкурса наша деревня словно получила второе дыхание. Позади ежедневные репетиции, мероприятия, субботники, но они и дальше должны продолжаться. В этом и настоящая жизнь нашей деревни», — признался аксакал деревни Умбетово Зианчуринского района Альфред Рахматуллин.