С любовью к родной земле: за какие инициативы благодарят Главу Башкирии?

В этом году свой пятилетний юбилей отметил проект «Атайсал». Идея его создания пришла Главе Башкирии во время посещения деревни Сайраново в Ишимбайском районе, где он родился и вырос. Смысл простой и понятный: оказать посильную поддержку малой родине, чтобы даже отдалённые деревни и сёла преобразились. Именно лёгкость в исполнении и душевность сделали «Атайсал» масштабным. В проекте уже приняли участие более восьми тысяч человек, вложив в благоустройство, строительство и поддержку земляков более двух миллиардов рублей.
Радий Хабиров честно признался: он и сам не мог подумать, что его идея разрастётся до таких размеров.
Меценаты, которые ещё сильнее почувствовали связь с башкирской землёй, в свою очередь говорят спасибо Главе республики.
«Радует, что в Башкортостане инициировали уникальный проект "Атайсал" и поддерживают тех, кто готов заботиться о своей малой родине», — сказал активный участник проекта Камиль Хайруллин.
«Мы вместе благоустраиваем родники, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. В последние годы активно участвуем в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Я и сам неоднократно доставлял гуманитарный груз нашим ребятам. Я полностью разделяю взгляды нашего Главы республики и считаю себя его единомышленником. Несколько лет назад Радий Фаритович запустил проект "Атайсал", цель которого — объединить всех жителей нашей республики через участие в добрых делах. Это поистине народный и крайне необходимый проект», — считает потомственный кузнец из деревни Барахаевка Аскинского района, меценат Эдуард Тимергалин.
Одна из любимых программ и Радия Хабирова, и жителей — «Башкирские дворики». Наш регион первый и единственный, кто реализует проект по масштабному благоустройству придомовых территорий. С 2019 года преобразили уже почти 1,5 тысячи дворов.
Уникальность «Башкирских двориков» в том, что всё зависит от самих жителей. Они решают, нужен ли им ремонт, готовы ли внести свой вклад (1% от стоимости работ), а также определяют, что именно нужно обновить на придомовой территории.
«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате. Они участвуют в проекте финансово, а проект разрабатывается с учётом их мнения. Это правильно — только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор», — говорил руководитель региона.
Теперь в больших и малых городах, а также в сёлах дворы не узнать: чисто, красиво, современно.
«В нашем дворе расширили проезжую часть, обустроили парковку, предусмотрели парковочные места для инвалидов. Появились красивые газоны, тротуар, освещение, видеонаблюдение, оборудование на детской площадке, тренажёры. С радостью наблюдаем, как благоустроился родной двор», — поделилась с «Башинформом» жительница Октябрьского Римма Шакирова.
«Хорошо, что о благоустройстве сёл не забывают, очень полезная и нужная эта программа, спасибо республике», — поблагодарила жительница Верхнеяркеево Илишевского района Роза Хузиахметова.
С момента вступления в должность Радий Хабиров ведёт трезвую политику. В частности, в республике ввели запрет на продажу алкоголя в дни проведения сабантуев, Последних звонков и выпускных, в День молодёжи, ограничили время продажи спиртного в новогодние каникулы. Началась масштабная борьба с суррогатным и контрафактным алкоголем.
Отдельно хочется выделить возрождение республиканского конкурса «Трезвое село». Сейчас призовой фонд конкурса — 48,4 млн рублей. Победители получают от 1,5 до 6 млн, а финалисты — по 200 тысяч рублей, которые тратят по своему усмотрению на благоустройство или развитие населённых пунктов. То есть это ещё один эффективный инструмент для улучшения условий жизни на селе.
Но жителям республики конкурс в первую очередь интересен не из-за денег. Благодаря «Трезвому селу» соседи, которые ещё вчера поддерживали общение на уровне «здравствуйте — до свидания», становятся ближе.
В деревнях появляется досуг, возрождаются забытые традиции, алкозависимые получают поддержку и избавляются от пагубной привычки, праздники всем селом отмечают трезво. Становится меньше случаев отравлений и смертности от алкоголя, больше — здоровых и дружных семей.
«Конкурс очень объединяет и сплачивает жителей. Скрывать не буду: проблема алкоголизма на селе была и есть. С этим можно и нужно бороться, вести пропаганду и борьбу с пагубной привычкой. А когда народ сплачивается, бороться с алкоголизмом намного легче. Да и пить некогда, у сельчан активный досуг, мы всё время чем-то заняты. Уклад жизни изменился в лучшую сторону», — отмечал Глава Амангильдинского сельсовета Абзелиловского района Вадим Абдуллин.
«Многие думают, что этот конкурс про отрезвление. Но для нас он имеет более глубокий смысл. С первых дней конкурса наша деревня словно получила второе дыхание. Позади ежедневные репетиции, мероприятия, субботники, но они и дальше должны продолжаться. В этом и настоящая жизнь нашей деревни», — признался аксакал деревни Умбетово Зианчуринского района Альфред Рахматуллин.
Пять лет назад по поручению Главы Башкирии с мёртвой точки сдвинулся ещё один важный для жителей республики вопрос. Стали поддерживать садовые товарищества. С 2021 года на развитие СНТ из регионального бюджета направлено более 760 млн рублей. Деньги идут на догазификацию, создание контейнерных площадок, замену электросчётчиков. Отдельно хочется выделить программу ремонта дорог, ведущих к садам. Отсыпали и заасфальтировали более 125 км подъездных путей к садовым товариществам. Радий Хабиров отмечал, что программа нужна для того, чтобы доступ к своим участкам у жителей республики был круглый год, вне зависимости от погодных условий.
«Благодаря поддержке Главы Башкирии и правительства к нашему СНТ сделали подъездную дорогу — раньше машины регулярно застревали в зимние метели или весной после дождей, теперь же жители спокойно ездят», — поделилась председатель СНТ «Стекловолокно № 1» Иглинского района Зиля Марданова.
«Я возглавляю товарищество уже три года, и в последние несколько лет началась активная поддержка СНТ со стороны правительства республики, выделяются серьёзные бюджеты. Могу сказать, что ситуация действительно улучшилась», — отметила руководитель СНТ «Нефтяник» Ларина Лохина из Нефтекамска.
С приходом Радия Хабирова сильно изменилась система среднего профессионального образования. Многие десятилетия колледжи республики оставались как будто в тени.
По инициативе Главы Башкирии в них начался ремонт, обновилась учебно-материальная база, программы обучения стали современными. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в республике уже модернизировали 27 учреждений СПО, ещё восемь модернизируют в 2027 году. Ежегодно из республиканского бюджета выделяется 500 млн рублей на их ремонт.
Теперь учиться в колледжах приятно, модно, престижно.
«После ремонта мы заметили значительное увеличение числа студентов. К нам приезжают даже из других регионов. Это заслуга и капитального ремонта, и участия в федеральных проектах, таких как "Профессионалитет"», — сказал директор политехнического колледжа Стерлитамака Марат Загидуллин.
«Заметно возросло количество студентов, желающих проходить обучение в нашем колледже. Думаю, этому способствовало укрепление материально-технической базы, хорошие условия проживания, современные мастерские!» — говорил директор Башкирского сельскохозяйственного профессионального колледжа в Аскино Ринат Садриев.
В 2019 году по инициативе Главы Башкирии приняли решение о создании в республике сети молочных кухонь. Раньше такая кухня работала только в Уфе, но в короткий срок опыт масштабировали на всю республику. Было создано государственное автономное учреждение «Молочная кухня», которое сегодня включает семь современных производственных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и селе Верхние Киги. А разветвлённая сеть пунктов выдачи насчитывает уже 132 точки.
Теперь льготные категории граждан по всей республике получают диетическую продукцию бесплатно. «Молочка» положена беременным, кормящим мамам, детям из семей, нуждающихся в соцподдержке, многодетным семьям, а также семьям ветеранов СВО — более 120 тысяч жителей республики.
В ассортименте 27 наименований: молоко, творог, кефир, йогурт для малышей, детское печенье, смеси, каши. С 2024 года для свободной продажи начали производить и «взрослую» продукцию: молоко и кефир в ПЭТ-бутылках, сметану.
Продукция натуральная, без искусственных добавок, производится из нормализованного молока, поставляемого фермерскими хозяйствами Башкирии. Именно поэтому её любят и дети, и взрослые.
«Это хорошее подспорье для нас, благодарны государству за помощь. Как малоимущая многодетная семья получаем всё бесплатно. До того как ребёнку исполнился год, давали смеси, потом каши, молочную продукцию, сейчас берём йогурт. Помню, раньше молоко было в стеклянных бутылках, теперь дают в пластиковых стаканчиках, что гораздо удобнее. Этой продукции мы доверяем, предпочитаю её магазинной», — отметила многодетная мама из Уфы Екатерина Сурначева.
«Продукция "Молочной кухни" очень хорошая, персонал вежливый. Нравятся вкусные и натуральные молоко и творог, йогурт, а если дети что-то не успевали выпить, делали выпечку. Она очень вкусная получается. Считаю, что это очень нужный и важный проект, надо его развивать», — поделилась супруга участника СВО Гузель Уразулова.
Именно такие простые, тёплые, настоящие инициативы Радия Хабирова раскрывают, что Глава Башкирии понимает под фразой «Счастье работать дома». Порой, чтобы заслужить народную любовь и доверие, не нужны проекты на миллион. Достаточно быть рядом и вместе с людьми.
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