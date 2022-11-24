Вот какие для этого нужны документы: Малоимущим гражданам:
• Медицинское назначение (выдается на основании документа, подтверждающего, что семья малоимущая)
• Копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя. Семьям с детьми под опекой:
• Медицинское назначение
• Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна
• Справка о составе семьи
• Свидетельства о рождении ребенка и паспорта законного представителя Семьям участников СВО:
• Медицинское назначение
• Справка из военного комиссариата РБ, подтверждающая участие гражданина в СВО
• Свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя
• Копия свидетельства о браке
Все бланки заранее можно скачать тут
Подать документы можно: в раздаточном пункте «Молочная кухня», удобном для вас МФЦ «Мои документы» или через мобильное приложение «Молочная кухня». Все адреса точек по Башкирии смотрите тут