Еще на предприятии есть дегустатор, а по документам «инженер по качеству». У него в обязанностях прийти в числе первых и до утренней оперативки подогреть продукцию до 12 градусов, чтобы лучше всего работали органы чувств, всё попробовать и вынести вердикт. Дело в том, что молоко — это абсорбент, оно впитывает в себя все сторонние запахи. Плохо помыли машину – анализы покажут, что все в порядке, но получится молоко со вкусом машины и это уже не исправить. Дегустатор – последняя точка контроля, после него товар идет на раздачу и его забирают мамочки.