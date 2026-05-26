В Уфе ввели ограничения на улицах Пархоменко и Оренбургской

На улицах Пархоменко и Оренбургской ввели ограничения движения. По данным мэрии города, до 15 июня будет действовать полное перекрытие проезжей части по ул. Пархоменко с нечетной стороны ул. Кирова. До 13 июля — закрытие двух полос проезжей части по ул. Пархоменко у пересечения с ул. Оренбургской. До 13 июля — закрытие одной полосы проезжей части по ул. Оренбургской возле ул. Пархоменко, 133.

Ранее жителей Уфы попросили заранее планировать выезд в аэропорт.