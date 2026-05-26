Жителей Уфы попросили заранее планировать выезд в аэропорт

По данным минтранса РБ, 1 июня на мосту через реку Берсувань около села Чесноковка начнутся ремонтные работы. Завершение ремонта запланировано дорожными службами до середины августа 2026 года.

Во время ремонта будут поочередно перекрываться части сооружения, а для проезда автомобилей организуется реверсивное движение и светофорное регулирование.

«Просим всех пассажиров, вылетающих из уфимского аэропорта или прилетающих в столицу Башкортостана, планировать свои поездки с учетом предстоящего ремонта моста», — обратились к гражданам в ведомстве.

Ранее в Башкирии сообщили подробности о ремонте моста через реку Берсувань.