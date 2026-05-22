В Башкирии сообщили подробности о ремонте моста через реку Берсувань

Щиты информируют жителей о сроках выполнения ремонта, протяженности участка, заказчике и подрядной организации, которая будет выполнять работы на данном искусственном сооружении, сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, планово-предупредительные работы на мосту протяженностью 47,5 погонных метра начнутся 1 июня 2026 года. Завершить ремонт планируется до 5 сентября 2026 года.

– Подрядная организация будет работать круглосуточно. Во время ремонта мостовики будут поочередно перекрывать части сооружения, а для проезда автомобилей организуют реверсивное движение и светофорное регулирование. В часы пик движение могут регулировать вручную, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Работы будут выполняться в три этапа. На первом этапе, с 1 июня по 8 июля 2026 года, движение по правой стороне моста в направлении Оренбурга будет закрыто. Проезд транспорта организуют по левой стороне сооружения.

На втором этапе производства работ, с 9 июля по 13 августа, движение закроют по левой стороне моста в направлении Уфы. Транспорт будет следовать только по правой стороне.

На третьем этапе, с 22 июня по 5 сентября, работы будут выполняться в подмостовой зоне, и движение по мосту будет открыто полностью.