В Башкирии сообщили подробности о ремонте моста через реку Берсувань

Щиты информируют жителей о сроках выполнения ремонта, протяженности участка, заказчике и подрядной организации, которая будет выполнять работы на данном искусственном сооружении, сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Напомним, планово-предупредительные работы на мосту протяженностью 47,5 погонных метра начнутся 1 июня 2026 года. Завершить ремонт планируется до 5 сентября 2026 года.
– Подрядная организация будет работать круглосуточно. Во время ремонта мостовики будут поочередно перекрывать части сооружения, а для проезда автомобилей организуют реверсивное движение и светофорное регулирование. В часы пик движение могут регулировать вручную, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Работы будут выполняться в три этапа. На первом этапе, с 1 июня по 8 июля 2026 года, движение по правой стороне моста в направлении Оренбурга будет закрыто. Проезд транспорта организуют по левой стороне сооружения.
На втором этапе производства работ, с 9 июля по 13 августа, движение закроют по левой стороне моста в направлении Уфы. Транспорт будет следовать только по правой стороне.
На третьем этапе, с 22 июня по 5 сентября, работы будут выполняться в подмостовой зоне, и движение по мосту будет открыто полностью.
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