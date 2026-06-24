В мэрии озвучили, на что чаще всего жалуются уфимцы

За прошедшую неделю, с 16 по 22 июня, от жителей Уфы поступило 1177 жалоб на цифровых площадках. Такую статистику озвучил на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города заместитель мэра Дмитрий Черенков.
Согласно статистике, больше всего горожан волнуют вопросы благоустройства (440 комментариев за неделю). На втором месте – строительство и ремонт дорог (278 комментариев), на третьем – проблемы в сфере ЖКХ (151 комментарий).
«Обращения, как правило, носят сезонный характер. Много обращений о необходимости кронирования либо сноса аварийных деревьев, есть обращения по ремонту дорожного полотна, есть обращения по бездействию управляющих компаний», – сказал Дмитрий Черенков.
И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов подчеркнул, что в приоритете у чиновников должно быть своевременное решение вопроса, а не оперативный ответ жителям в соцсетях.
«Главы на местах должны понимать, что именно волнует жителей, и еженедельная аналитика должна быть, чтобы они понимали, на что в первую очередь обращать внимание <…> Понятно, что нужно своевременно отвечать, но ответ – это не результат работы. Результат – это когда мы устраняем [проблему – прим. ред.]», - отметил Рустам Шарипов.
Ранее «Башинформ» писал, что на оперативном совещании Рустам Шарипов поручил главам районов лично контролировать ход восстановления дорог.
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