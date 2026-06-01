Дерматолог из Уфы рассказала, как защитить кожу от солнца

Ровный бронзовый загар закрепился в умах людей как признак здоровой и холеной кожи, но, к сожалению, это лишь влияние массовой культуры. Наука давно доказала, что потемнение кожи – это ожог, который впоследствии может привести к меланоме, а солярии и вовсе называют «рассадниками онкологии» и запрещают в некоторых странах (например, в Австралии). Качественная защита от ультрафиолета – залог здоровья и продления молодости кожи. Об SPF и других способах не «сгореть» корреспонденту «Башинформа» рассказала врач-дерматолог из Уфы Альбина Кашаева.
По словам доктора, безопасного загара не существует: любое потемнение кожи говорит о стрессе и повреждении на клеточном уровне.
Загар – это фактически сигнал повреждения кожного барьера и иммунных клеток внутри кожи. Солнечные ожоги повышают риск развития серьезных заболеваний, включая меланому и базальноклеточный рак.
Альбина Кашаева рекомендует выбирать средства с высоким солнцезащитным фактором (SPF) – уровни 30 или 50. Это и есть максимальная защита от ультрафиолетового излучения.
Важные нюансы:
Также нужно помнить про физические способы защиты:
Первые признаки ожога – жжение, ощущение жара, покраснение кожи. В таких случаях нужно нанести охлаждающие и успокаивающие средства, например, специальные продукты «после загара», спреи с охлаждающим эффектом.
«В случае появления волдырей с содержимым и повышения температуры тела следует незамедлительно обратиться к врачу!» – предупреждает Альбина Кашаева.
Частые солнечные ожоги, особенно полученные в детстве (до 12 лет), значительно повышают риск развития меланомы после 25 лет. Кроме того, ожоги могут привести к нежелательной пигментации кожи – эстетическому дефекту, который бывает сложно устранить. Также существует понятие «фотостарение»: частое и длительное пребывание под УФ-лучами может ускорять появление морщин.
«Чтобы снизить данные риски, необходимо соблюдение базовых рекомендаций: защита от ультрафиолета с помощью средств SPF, физические методы защиты (шляпы, рубашки и пребывание на улице до 12.00 и после 16 часов). Также периодически нужно проводить осмотры родинок у врача дерматолога, потому что пациент не всегда может увидеть образования, например, на спине», – подытожила доктор Альбина Кашаева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.