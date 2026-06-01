Дерматолог из Уфы рассказала, как защитить кожу от солнца

Ровный бронзовый загар закрепился в умах людей как признак здоровой и холеной кожи, но, к сожалению, это лишь влияние массовой культуры. Наука давно доказала, что потемнение кожи – это ожог, который впоследствии может привести к меланоме, а солярии и вовсе называют «рассадниками онкологии» и запрещают в некоторых странах (например, в Австралии). Качественная защита от ультрафиолета – залог здоровья и продления молодости кожи. Об SPF и других способах не «сгореть» корреспонденту «Башинформа» рассказала врач-дерматолог из Уфы Альбина Кашаева.

Существует ли безопасный загар?

По словам доктора, безопасного загара не существует: любое потемнение кожи говорит о стрессе и повреждении на клеточном уровне.

Загар – это фактически сигнал повреждения кожного барьера и иммунных клеток внутри кожи. Солнечные ожоги повышают риск развития серьезных заболеваний, включая меланому и базальноклеточный рак.

Как выбрать солнцезащитный крем?

Альбина Кашаева рекомендует выбирать средства с высоким солнцезащитным фактором (SPF) – уровни 30 или 50. Это и есть максимальная защита от ультрафиолетового излучения.

Важные нюансы:

если вы отправляетесь на море или планируете долгое пребывание на солнце, выбирайте водостойкие средства и обновляйте их каждые два часа;

не забывайте использовать спреи и кремы с SPF для детей в городе;

не забывайте правильно смывать солнцезащитное средство, для этого подойдет гель или гель-масло.

Также нужно помнить про физические способы защиты:

носите шляпы с широкими полями и закрывайтесь одеждой;

выбирайте теневую сторону на улице;

планируйте прогулки до 12.00 и после 16.00, когда солнце не такое активное.

Что делать при солнечном ожоге?

Первые признаки ожога – жжение, ощущение жара, покраснение кожи. В таких случаях нужно нанести охлаждающие и успокаивающие средства, например, специальные продукты «после загара», спреи с охлаждающим эффектом.

«В случае появления волдырей с содержимым и повышения температуры тела следует незамедлительно обратиться к врачу!» – предупреждает Альбина Кашаева.

К каким долгосрочным последствиям могут привести солнечные ожоги?

Частые солнечные ожоги, особенно полученные в детстве (до 12 лет), значительно повышают риск развития меланомы после 25 лет. Кроме того, ожоги могут привести к нежелательной пигментации кожи – эстетическому дефекту, который бывает сложно устранить. Также существует понятие «фотостарение»: частое и длительное пребывание под УФ-лучами может ускорять появление морщин.

«Чтобы снизить данные риски, необходимо соблюдение базовых рекомендаций: защита от ультрафиолета с помощью средств SPF, физические методы защиты (шляпы, рубашки и пребывание на улице до 12.00 и после 16 часов). Также периодически нужно проводить осмотры родинок у врача дерматолога, потому что пациент не всегда может увидеть образования, например, на спине», – подытожила доктор Альбина Кашаева.