В Уфе жители 675 многоэтажек остались без воды дольше ожидаемого срока

В Уфе 675 многоэтажек остались без горячей воды на более долгий срок, чем ожидалось. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Задержки подачи воды в разных домах составили от 9 до 47 часов. Как уточнил Антон Тристан, это связано с большим количеством повреждений на теплосетях – они были обнаружены во время гидравлических испытаний. На данный момент водоснабжение в этих многоэтажках восстановлено.