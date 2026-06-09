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09:52 (UTC+5), 09 Июня 2026

Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов снялся в продолжении сериала «Второй брак»

Во втором сезоне герои столкнутся с бытовыми и психологическими вызовами.

Фото: Фото со съемок в сериале | телеканал ТНТ
Лилия Мензорова

Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов снялся в продолжении комедийного сериала «Второй брак» на телеканале ТНТ. Главные роли исполняют Юлия Топольницкая и Антон Богданов, а уроженец Уфы играет Павлика, работника пункта выдачи заказов.

Во втором сезоне герои столкнутся с бытовыми и психологическими вызовами: ремонтом, похудением, выгоранием, запуском бизнеса и другими жизненными ситуациями.

«Для нас “Второй брак” – пример современной комедии про взрослых людей и реальные отношения. Без искусственных конфликтов, чрезмерной драматизации и привычных телевизионных клише. Проект нашел свою аудиторию благодаря узнаваемым жизненным ситуациям, честному юмору и героям, которым хочется сопереживать», – поделился генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

Аскар Нигамедзянов окончил школу‑студию МХАТ, снимается в кино и сериалах, служит в театре и пишет стихи, при этом не теряет связи с родной Уфой.

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#новости уфы #новости башкирии
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