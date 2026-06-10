В Башкирии УК могут лишить лицензий за неготовность к отопительному сезону

С 1 сентября 2026 года управляющие компании будут штрафовать и лишать лицензий за отсутствие паспорта готовности к зиме. Такие поправки в правила лицензирования утвердило правительство России (постановление от 23 мая 2026 года №588).

В Уфе по поручению первого заместителя главы администрации города Сергея Кожевникова составлен реестр отстающих от графика управляющих компаний. По данным на конец мая, 35 уфимских компаний еще не предоставили план подготовки к зиме. Информацию о нарушениях передают в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Данные озвучили сегодня, 10 июня, оперативном совещании в мэрии.

«Попрошу разобраться, в чем причина, почему идет отставание. Возможно, нужно чем-то помочь управляющим компаниям. <…> УК, которые отстают от графика, – их обязательно нужно пригласить на оперативный штаб города и предоставить им слово по вопросу подготовки», – сказал Сергей Кожевников.

Ранее «Башинформ» передавал, что приемка работ в МКД станет более прозрачной благодаря новым правилам.