В Башкирии общение жителей многоквартирных домов с УК станет проще

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает министерство ЖКХ Башкирии.

Нововведение, утвержденное минстроем России, призвано сделать процедуру приемки работ более понятной и снизить число споров между управляющими организациями и собственниками.

Согласно новым правилам, управляющая организация обязана подготовить акт выполненных работ и передать его председателю или членам совета многоквартирного дома. Если в договоре управления не прописаны иные сроки, документ нужно оформить не позднее 30 дней после выполнения работ либо на ежемесячной основе.

У представителей собственников будет 10 дней, чтобы согласовать акт или направить замечания. Если в течение 30 дней с момента получения документа ответ не поступит, акт будет считаться оформленным. При наличии замечаний потребуется повторно оформить документ в установленном порядке.