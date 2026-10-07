В Уфе презентовали единую линейку учебников по истории

«Нельзя уходить от тех острых и трагических проблем, которые были в истории нашего края. Закрывать глаза на это нельзя, потому что иначе это будет не история», — заявил историк.

По его словам, главная цель — не разъединять, а объединять людей, дать ученику положительное представление об истории родного края.

«Чтобы дети прочитали и могли сказать: „А я из Башкортостана, а у нас вот было так, а у нас такая вот история“. Чтобы дети гордились своей страной, своими людьми, нашими предками», — добавил руководитель авторского коллектива.