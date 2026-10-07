В Уфе презентовали единую линейку учебников по истории

7 октября на площадке ИА «Башинформ» состоялась пресс-конференция регионального отделения Российского военно-исторического общества в Башкирии. Главной темой стало представление единой линейки учебников по истории России и регионального учебника «История нашего края. Республика Башкортостан».
В мероприятии приняли участие руководитель авторского коллектива, заведующий кафедрой УУНиТ, председатель РВИО в РБ и заместитель председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов, методист и соавтор учебников Ильгиза Мухаметова, а также начальник отдела учебного книгоиздания Управления национального образования минпросвещения РБ Гульназ Усманова. Ведущим выступил исполнительный директор РВИО в Республике Башкортостан Тимур Ильясов.
Работа над единой линейкой учебников велась в рамках указа Президента России об основах государственной политики в области исторического просвещения. Учебники по истории России и всеобщей истории для 5–11 классов уже готовы и внедряются, а региональные учебники «История нашего края» для 5–7 классов в 32 пилотных субъектах, включая Башкортостан, запускаются с этого года. Теперь школьный курс истории состоит из трех частей: всеобщей истории, истории России и истории родного края.
«Самая главная задача — чтобы все люди, окончившие школу в России, имели единое представление о нашем прошлом. Не вольные трактовки, а понимание, где, что и как было. Дети должны понимать, нам есть чем гордиться, есть кем гордиться и есть что делать», — подчеркнул Рамиль Рахимов.
Особое внимание на конференции уделили региональному учебнику «История нашего края. Республика Башкортостан». Рамиль Рахимов рассказал, что авторский коллектив сознательно отказался от сглаживания острых углов.
«Нельзя уходить от тех острых и трагических проблем, которые были в истории нашего края. Закрывать глаза на это нельзя, потому что иначе это будет не история», — заявил историк.
По его словам, главная цель — не разъединять, а объединять людей, дать ученику положительное представление об истории родного края.
«Чтобы дети прочитали и могли сказать: „А я из Башкортостана, а у нас вот было так, а у нас такая вот история“. Чтобы дети гордились своей страной, своими людьми, нашими предками», — добавил руководитель авторского коллектива.
Учебник для 5 класса охватывает историю края с древности до начала XVIII века, для 6–7 классов — Средние века, Новое время и новейшую историю. Кроме того, отдельный блок будет посвящен землякам — Героям СВО.
Как пояснила методист Ильгиза Мухаметова, методический аппарат включает мотивационные вопросы, задания внутри параграфов и после них, рубрики «Это интересно» и «Изучаем источник», терминологические словари, карты и иллюстрации.
«Детей очень трудно держать на уроке, и обязательно им нужно что-то интересное включить. Мы это учли. Также обращаем внимание на умение работать с источниками — уже в 5 классе мы постепенно учим изучать архивные и исторические документы», — отметила Ильгиза Мухаметова.
Отдельный акцент сделан на человеке в истории.
«Важно говорить не только о выдающихся людях, а о человеке-герое, который находится рядом. Когда ребёнок это прочувствует через себя, для него герои — это его дед, его бабушка. Тогда он поймёт, что он тоже является той частицей, которой движет история», — подчеркнула методист.
Представитель регионального минпросвещения Гульназ Усманова напомнила, что Башкортостан стал одним из пилотных регионов по созданию единых государственных учебников по истории родного края. Конкурс авторских коллективов прошёл в Институте развития образования, победителем стал коллектив под руководством Рамиля Рахимова и Булата Азнабаева.
«В декабре прошлого года издан был приказ о включении нашего учебника в федеральный перечень. Это было для нас огромным достижением. Мы из 32 пилотных регионов вошли в федеральный перечень одними из первых», — сообщила Гульназ Усманова.
Она также отметила, что на сегодняшний день PDF-версии учебников размещены на сайте министерства просвещения Республики Башкортостан и Института развития образования РБ. Ведётся работа по включению их на платформу «Моя школа».
«Конечно, у всех будет вопрос: когда эти учебники будут у детей? Пока проходим процесс получения лицензионного договора, передачи прав на издание и тиражирование. Мы надеемся, что завершим эту работу в ближайшее время, и школы получат данные учебники», — сказала она.
Подводя итоги встречи, Рамиль Рахимов подчеркнул, что учебник — не панацея, а основа для работы учителя.
«Самая главная фигура в школе — это учитель. Никакой искусственный интеллект, никакие видеофайлы не спасут. Только человек может передать знания и любовь к прошлому», — заключил он.
Участники конференции отметили, что работа с новой линейкой только начинается, и обратная связь от учителей и школьников поможет доработать учебные пособия.
Ранее сообщалось, что информация об агентстве «Башинформ» вошла в учебник по истории Башкирии.
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