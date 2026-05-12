Информация об агентстве «Башинформ» вошла в учебник по истории Башкирии

Информация об агентстве «Башинформ» упоминается в учебнике по истории Башкортостана, который вышел в свет в 2025 году.

В параграфе № 34 «Общественно-политическая жизнь и экономика Башкортостана с 2010 по 2023 год» в пункте «Печать» приводится информация об изданиях, которые начали выпускаться в республике в этот период. «Особую роль в информационном пространстве играет крупнейшее новостное агентство республики „Башинформ“», — говорится в учебном издании.

«Строчка в учебнике истории нашего края дорогого стоит. Честно говоря, в историю можно вляпаться, и в историю можно войти. И нам в „Башинформе“ очень приятно, конечно, что мы уже вошли в историю как знаковый для Башкортостана информационный и медиаресурс. Это очень важно, чтобы со школьной скамьи у детей складывалась правильная и объективная картина окружающего мира, чтобы они соблюдали информационную гигиену, в том числе и с помощью „Башинформа“. Если по аналогии со школьным меню, то „Башинформ“ — это не фастфуд или „лапша быстрого приготовления“, а правильное сбалансированное питание со здоровой информационной диетой. Признание особой роли „Башинформа“ в информационном пространстве накладывает на нас особую ответственность и мы будем стараться и дальше этой роли и задаче соответствовать», — прокомментировал главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.