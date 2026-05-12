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09:55 (UTC+5), 12 Мая 2026

Информация об агентстве «Башинформ» вошла в учебник по истории Башкирии

Электронная версия учебника доступна для скачивания на сайте Министерства просвещения Башкирии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

Информация об агентстве «Башинформ» упоминается в учебнике по истории Башкортостана, который вышел в свет в 2025 году.

В параграфе № 34 «Общественно-политическая жизнь и экономика Башкортостана с 2010 по 2023 год» в пункте «Печать» приводится информация об изданиях, которые начали выпускаться в республике в этот период. «Особую роль в информационном пространстве играет крупнейшее новостное агентство республики „Башинформ“», — говорится в учебном издании.

«Строчка в учебнике истории нашего края дорогого стоит. Честно говоря, в историю можно вляпаться, и в историю можно войти. И нам в „Башинформе“ очень приятно, конечно, что мы уже вошли в историю как знаковый для Башкортостана информационный и медиаресурс. Это очень важно, чтобы со школьной скамьи у детей складывалась правильная и объективная картина окружающего мира, чтобы они соблюдали информационную гигиену, в том числе и с помощью „Башинформа“. Если по аналогии со школьным меню, то „Башинформ“ — это не фастфуд или „лапша быстрого приготовления“, а правильное сбалансированное питание со здоровой информационной диетой. Признание особой роли „Башинформа“ в информационном пространстве накладывает на нас особую ответственность и мы будем стараться и дальше этой роли и задаче соответствовать», — прокомментировал главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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Авторы учебника — Булат Азнабаев и Рамиль Рахимов. Учебник «История нашего края. Республика Башкортостан. 6-7 класс» знакомит школьников с историей Башкортостана начиная с периода дворцовых переворотов XVIII века и завершая современностью.

«События рассматриваются во взаимосвязи со становлением российской государственности. Особый акцент делается на формировании самобытной башкирской культуры. Содержание и методический аппарат учебника помогут школьникам творчески подойти к изучению истории родного края, способствуют формированию общероссийской гражданской идентичности, развитию личности в условиях национально-региональных традиций. Издание предназначено для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан», — говорится в аннотации к учебному изданию.

Как ранее сообщалось, информационное агентство «Башинформ» признано самым цитируемым СМИ Башкирии по итогам 2025 года.

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