Информация об агентстве «Башинформ» вошла в учебник по истории Башкирии

Информация об агентстве «Башинформ» упоминается в учебнике по истории Башкортостана, который вышел в свет в 2025 году.
В параграфе № 34 «Общественно-политическая жизнь и экономика Башкортостана с 2010 по 2023 год» в пункте «Печать» приводится информация об изданиях, которые начали выпускаться в республике в этот период. «Особую роль в информационном пространстве играет крупнейшее новостное агентство республики „Башинформ“», — говорится в учебном издании.
«Строчка в учебнике истории нашего края дорогого стоит. Честно говоря, в историю можно вляпаться, и в историю можно войти. И нам в „Башинформе“ очень приятно, конечно, что мы уже вошли в историю как знаковый для Башкортостана информационный и медиаресурс. Это очень важно, чтобы со школьной скамьи у детей складывалась правильная и объективная картина окружающего мира, чтобы они соблюдали информационную гигиену, в том числе и с помощью „Башинформа“. Если по аналогии со школьным меню, то „Башинформ“ — это не фастфуд или „лапша быстрого приготовления“, а правильное сбалансированное питание со здоровой информационной диетой. Признание особой роли „Башинформа“ в информационном пространстве накладывает на нас особую ответственность и мы будем стараться и дальше этой роли и задаче соответствовать», — прокомментировал главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.
Авторы учебника — Булат Азнабаев и Рамиль Рахимов. Учебник «История нашего края. Республика Башкортостан. 6-7 класс» знакомит школьников с историей Башкортостана начиная с периода дворцовых переворотов XVIII века и завершая современностью.
«События рассматриваются во взаимосвязи со становлением российской государственности. Особый акцент делается на формировании самобытной башкирской культуры. Содержание и методический аппарат учебника помогут школьникам творчески подойти к изучению истории родного края, способствуют формированию общероссийской гражданской идентичности, развитию личности в условиях национально-региональных традиций. Издание предназначено для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан», — говорится в аннотации к учебному изданию.
Как ранее сообщалось, информационное агентство «Башинформ» признано самым цитируемым СМИ Башкирии по итогам 2025 года.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.