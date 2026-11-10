Начальник транспортной полиции Уфы рассказал, что скрыто от глаз пассажиров

И сегодня работа транспортной полиции — это не только патрулирование перронов, но и высокотехнологичная борьба с диверсантами, кибермошенниками и вербовщиками. О том, как искусственный интеллект помогает ловить преступников, почему поджог релейного шкафа страшнее кражи кошелька и как по своей неосмотрительности не попасть в поле зрения полиции, журналист «Башинформа» поговорил с начальником Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, полковником полиции Флюром Фасыковым.

— Флюр Фирдависович, у нас сложнейший транспортный узел: железная дорога, воздушные ворота и речная навигация. Какой участок на сегодняшний день «фонит» больше всего?

— Однозначно железнодорожный транспорт. Пассажиропоток и грузооборот здесь кратно выше, чем в авиации или на воде. Преступность на транспорте всегда носит особый, резонансный характер. Если злоумышленник сообщил о «минировании» вокзала или устройстве на путях — это прямая угроза жизни сотен людей. Сухие цифры показывают, что в структуре преступности произошел сдвиг: если раньше доминировали банальные кражи и наркотики, то сейчас мы регистрируем больше преступлений диверсионного характера и фактов коррупции.

— В последнее время диверсии — одна из самых обсуждаемых тем. Что именно пытаются сделать злоумышленники на путях и кто эти люди?

— К сожалению, да, риски возросли. Это поджоги релейных шкафов, трансформаторов, попытки повредить локомотивы. Для обывателя горящий ящик с проводами на станции в Шакше — просто картинка в новостях. Для нас — это попытка нарушить работу систем автоматического торможения и светофоров. Буквально в сентябре 39-летний уфимец и 20-летняя жительница Белебеевского района планировали совершить поджог. Выяснилось, что мужчина через мессенджер получил задание от представителя запрещенной украинской организации. Они уже двигались к объекту, когда их задержали наши патрули. При них были изъяты горючие смеси. Или случай с несовершеннолетними. Двое подростков из села Иглино пытались поджечь релейный шкаф. Денег на карманные расходы им не хватало… Возбудить уголовное дело мы не могли в силу их возраста, но мы добились через суд, чтобы подростков поместили в спецучилище закрытого типа.

— Раз уж мы заговорили о подростках, занимаются ли они до сих пор зацепингом или такое опасное занятие сошло на нет?

— Оно существует, в этом году выявлено семь случаев. Мы активно мониторим социальные сети, где подростки выкладывают свои «подвиги». При задержании передаем родителям, ставим на профилактический учет. Но сейчас, когда за вмешательство в железнодорожную инфраструктуру можно получить серьезный срок, таких смельчаков становится меньше.

С детьми разные случаи бывают. Недавно на станции Черниковка задержали 9-летнего мальчика. Он приехал на автобусе, гулял по путям. Сказал, что хочет посмотреть на поезда, а на самом деле накопил денег для поездки в Челябинск. Вернули маме, составили протокол. А в сентябре третьеклассник решил сбежать в Москву. Он мыл машины, накопил денег на билет. Мы его сняли с поезда. Дома выяснилось, что семья на грани распада, и этот случай, как ни странно, заставил родителей объединиться ради сына. Работа полиции — это не только задержания, но и вот такие добрые истории.