Когда вы идете по осеннему лесу или парку, вы вряд ли думаете, что прямо сейчас в кустах может сидеть ястреб с пулевым ранением или редкая болотная черепаха, потерявшая дорогу к водоему. А для руководителя АНО «Пин и Пуф», общественного инспектора по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрия Стрельникова это обычные рабочие будни. В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» он рассказал, кто чаще всего попадал в беду в этом году, почему в уфимских дворах теперь можно встретить лесных канюков и как врачи-реабилитологи умудряются ставить косулям аппарат Илизарова.

— Дмитрий, с начала года через ваши руки прошло множество животных. Какие птицы чаще всего попадали в беду?

— В первую очередь — вальдшнеп. Это такая птичка из охотничьего ресурса, с ними часто случаются происшествия. В этом году к нам массово начали попадать разные виды дятлов. Изменилась и статистика по хищникам: канюки стали появляться в нашем центре, хотя их пару лет не было в таком обильном количестве. Также поступают ястребы-перепелятники, пустельги, чеглоки и сапсаны.

— Изменилась ли эта картина по сравнению с прошлым сезоном?

— Статистика поменялась заметно. Если брать начало года, то зимой предыдущих лет к нам активно попадали неясыти, болотные совы, особенно в городской среде. В этом году их практически не было. В городе произошла замена хищника. Раньше у нас доминировала уральская или длиннохвостая неясыть. Сейчас этот хищник сменился на нетипичного — в городе появились канюки. Раньше они сидели в полях, за городом, на линиях электропередачи, а теперь обосновались внутри жилых кварталов. Вторая нетипичная замена — это те самые вальдшнепы. Раньше они встречались в городе, но редко. Сейчас их в большом количестве можно встретить именно в Уфе, хотя это не их среда обитания — они луговые птицы, им нужны водоемы.