Когда вы идете по осеннему лесу или парку, вы вряд ли думаете, что прямо сейчас в кустах может сидеть ястреб с пулевым ранением или редкая болотная черепаха, потерявшая дорогу к водоему. А для руководителя АНО «Пин и Пуф», общественного инспектора по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрия Стрельникова это обычные рабочие будни. В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» он рассказал, кто чаще всего попадал в беду в этом году, почему в уфимских дворах теперь можно встретить лесных канюков и как врачи-реабилитологи умудряются ставить косулям аппарат Илизарова.
— В первую очередь — вальдшнеп. Это такая птичка из охотничьего ресурса, с ними часто случаются происшествия. В этом году к нам массово начали попадать разные виды дятлов. Изменилась и статистика по хищникам: канюки стали появляться в нашем центре, хотя их пару лет не было в таком обильном количестве. Также поступают ястребы-перепелятники, пустельги, чеглоки и сапсаны.
— Статистика поменялась заметно. Если брать начало года, то зимой предыдущих лет к нам активно попадали неясыти, болотные совы, особенно в городской среде. В этом году их практически не было. В городе произошла замена хищника. Раньше у нас доминировала уральская или длиннохвостая неясыть. Сейчас этот хищник сменился на нетипичного — в городе появились канюки. Раньше они сидели в полях, за городом, на линиях электропередачи, а теперь обосновались внутри жилых кварталов. Вторая нетипичная замена — это те самые вальдшнепы. Раньше они встречались в городе, но редко. Сейчас их в большом количестве можно встретить именно в Уфе, хотя это не их среда обитания — они луговые птицы, им нужны водоемы.
— Пальму первенства делят два вида: вальдшнеп и поползень обыкновенный. Их количественно больше всего. Это наши главные пациенты этого года и по поступлению в центр, и по звонкам в экстренные службы.
— Если говорить о реабилитации и возврате в дикую природу, статистика такая: трое из пяти поступивших к нам животных возвращаются в естественную среду. Один из пяти остается у нас на длительный период или доживание. И, к сожалению, один из пяти — это гибель, несмотря на все прикладываемые усилия.
— Из ряда вон выходящих животных не было. К нам попала краснокнижная большая болотная черепаха. Для нас это нетипичный питомец, которого мы изъяли и успешно вернули в естественную среду. Также был редкий случай с краснокнижным тритоном. Это были не самые сложные в лечении случаи, но довольно редкие.
— Их два. Первый — малышка косуля с переломом двух конечностей. Мы изымали ее за Булгаково, прооперировали, сделали всё возможное. Малышка шла на поправку, но, к сожалению, ушла из жизни. Позже выяснилось, что спасти ее было невозможно из-за врожденной патологии. Это был тяжелый момент: все сотрудники прошли через кормление этой малышки, а потом пришлось усыплять ее, держа в своих руках... Второй случай — травмированная птица в Оренбургской области. Мы изъяли орлана-белохвоста с тяжелыми огнестрельными ранениями. Мы тянули его несколько месяцев, но птица погибла. У нее были сильные травмы внутренних органов, которые не смогли восстановиться.
— Да, и это наша гордость. В прошлом году к нам попала косуля с оскольчатым переломом передней конечности. Ей установили аппарат Илизарова. Девять месяцев реабилитации, шесть-семь месяцев в гипсе — нарастили кость, животное полностью восстановилось и вернулось в природу. Мы даже не планировали, что сможем это сделать! Такой опыт восстановления для парнокопытных — колоссальный и редкий. Сейчас у нас живет еще одна малышка-косуля. Она поступила с переломом, спасти ногу не удалось, ее ампутировали. Но малышка растет, прибавила в весе и осталась жить у нас в центре. Также у нас есть редкий орел-могильник. Его нашли в Туймазинском районе. Он проходит реабилитацию, и мы искренне надеемся выпустить его в дикую природу следующей весной.
— Из малышей, которые обрели семью, запомнились дегу (чилийские белки). У нас были случаи, когда белок выкидывали на помойку прямо в клетках. После реабилитации три белки получили новую любящую семью. Одна дегу осталась у нас.
— Прямо в центр — нет, а вот к центру — да. Это частая ситуация с хищными птицами. Мы выпускаем их, иногда увозим далеко, но некоторые возвращаются и кружат над полями возле нашего центра. Мы это видим, поэтому вынуждены вытаскивать их прикормом в поле и кормить практически до холодов. С одной стороны, приятно, что они вернулись, с другой — плохо, что они так сильно привязались. Как только начались первые похолодания, они нас покинули и улетели в теплые страны.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.