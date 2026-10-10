Каникулы – это не просто долгий перерыв в учёбе, а самое время для классных семейных походов, приключений и впечатлений. Тем более что 2026 год объявлен в республике Годом большой и дружной семьи. Так что родителям вместе с детьми, бабушками и дедушками можно пойти навстречу самым ярким осенним событиям Уфы и Башкортостана. Не забудьте про Пушкинскую карту — она действует по всей республике, и школьники от 14 лет могут посетить многие события бесплатно.
Каждый день новую сказку можно смотреть в самом красивом и новом Башкирском театре кукол (пр. Октября, 158). 24 октября покажут «Трёх поросят» (0+), 25 октября — «Буратино» (0+), 28 октября — «Акбузат» (6+), 31 октября — «Гуси-лебеди» и «Терем-теремок» (0+). 27 октября зрители могут посмотреть премьеру «Басни. Перезагрузка» (6+). Спектакль по мотивам произведений Эзопа, Лафонтена и Крылова, где басня предстаёт в лёгкой и юмористической форме, — отличный вариант для школьников. 30 октября можно ознакомиться со всеми интересными и необычными уголками театра кукол на экскурсии «Здравствуй, мир театра кукол».
Уфимский театр юного зрителя (ул. Машиностроителей, 12) 25 октября покажет пушкинскую «Сказку о царе Салтане» (6+), Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима (ул. Ленина, 62) 24 и 27 октября — знаменитую историю «Чипполино» Джанни Родари, 1 ноября Русский драмтеатр — музыкальную сказку «Дюймовочка и Принц» Г.Х. Андерсена.
В Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова (ул. Гоголя, 58) продолжается волшебный проект «Сказки дядюшки Органа». 25 октября юных слушателей и их родителей ждёт сказка «Гадкий утёнок» Ганса Христиана Андерсена (6+), рассказанная языком музыки. В роли Дядюшки Органа — заслуженный артист Башкортостана Олег Шупиков. Здесь можно послушать короля инструментов, погрузиться в сказочную историю, впечатлиться превращениями песочной анимации.
Особенно полезными для школьников, изучающих русскую и зарубежную литературу, будут постановки по этим произведениям. Так, в Русском драмтеатре (проспект Октября, 79) 24 октября можно посмотреть психологическую драму-исповедь М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (16+), 28 октября — его же «Маскарад» (16+), а 31 октября — искрометную, полную афоризмов комедию «Горе от ума» А. Н. Грибоедова (16+).
Просветительский концерт 27 октября представит Государственная академическая Хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина. Программа в Малом зале Башгосфилармонии посвящена юбилеям двух великих композиторов — 120-летию Дмитрия Шостаковича и 135-летию Сергея Прокофьева (6+).
Полезными для школьников в каникулы будет знакомство с лучшими образцами башкирского народного эпоса. Башдрамтеатр имени Мажита Гафури 28 октября предложит семейный спектакль «Заятуляк и Хыухылыу» (6+). На фоне фантастического подводного мира разворачивается любовь батыра Заятуляка и дочери владыки озера Асылыкуль — Хыухылыу. 1 ноября Молодежный театр имени Мустая Карима предложит оригинальное современное прочтение башкирского эпоса про крылатого коня «Акбузат» (12+). Отметим, что все башкирские спектакли можно смотреть в наушниках — их сопровождает синхронный перевод на русский язык.
Каждый культурный школьник должен хотя бы раз побывать на концерте симфонической музыки. Когда оркестр наполняет зал своей могучей гармонией, время словно замирает, унося в мир возвышенных образов. 26 октября Госоркестр Башкирии (ул. Ленина, 50) выступит с известной московской скрипачкой Анной Савкиной (6+). В ее исполнении впервые в Уфе прозвучит постромантический Концерт для скрипки с оркестром Эриха Корнгольда.
А 29 октября Госоркестр предложит программу с музыкой советского кино (6+). Старшее поколение сможет поностальгировать, а младшее — прикоснуться к великой музыке из фильмов «Звезда пленительного счастья», «Дети капитана Гранта», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой ласковый и нежный зверь» и многих других в полнозвучном оркестровом исполнении.
Киномузыку в оркестровом исполнении можно услышать и 24 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50). Там пройдёт концерт «Эннио Морриконе, Энауди, Циммер. Титаны киномузыки» (6+). Симфонический оркестр сыграет популярные саундтреки из фильмов «Однажды в Америке», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря».
24 октября в Башгосфилармонии имени Ахметова (ул. Гоголя, 58) запланирован концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей» (6+).
Осенние каникулы — отличный повод размяться или «поболеть» за любимую команду всей семьей. 25 октября любителей хоккея ожидает очень зрелищный матч: «Салават Юлаев» сразится с казанским «Ак Барсом». 27 октября «Салават Юлаев» сыграет с ХК «Сочи». 4 ноября «Салават Юлаев» выйдет на лед против тольяттинской «Лады». Эти матчи пройдут в «Уфа-Арене» (0+).
С 29 октября по 1 ноября в Уфе запланирован Открытый отборочный Кубок Чемпионата России по народным танцам имени М. М. Кольцовой. Конкурсный день — 30 октября, вопрос площадки решается. Украшением программы станет сотрудничество с Государственным академическим ансамблем народного танца им. Файзи Гаскарова — участники смогут увидеть выступление легендарного коллектива, а также посетить мастер-классы и творческие встречи с его представителями. Возраст участников – от 7 до 35 лет, зрителей – любой.
Если хочется отдохнуть вместе с малышами, 31 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) приготовили шоу «Синий трактор» — любимец детворы с весёлыми песнями и интерактивом. Каждый номер — это игра, в которой участвует весь зал. До начала шоу каждый ребёнок получает реквизит и потом играет с артистами прямо со своего места. (0+)
Для любознательных школьников с 26 по 30 октября Уфимский университет науки и технологий (ул. Заки Валиди, 32) проводит «Умные каникулы». Регистрируйтесь, пока места не закончились, если ваш ребёнок давно мечтает подержать в руках змею, посмотреть в микроскоп на что-нибудь живое или просто понять, как устроен мир. Пятидневный научный интенсив для школьников включает экскурсии в Зоологический и Геологический музеи, знакомство с обитателями живого уголка (удав, молочная змея, эублефары, пауки, палочники), лабораторные исследования и эксперименты, научные дебаты и игры, мастер-класс по живописи. Программа «УМКА» — с 7 лет и старше, программа «Новый уровень» — для тех, кто участвует не впервые.
А Уфимский институт химии УФИЦ РАН(пр. Октября, 71) приглашает 27 октября увидеть науку изнутри. В 14.00 стартует экскурсия по лабораториям, а 28 октября с 10.00 пройдут научно-популярные лекции. Рекомендуется для школьников средних и старших классов (примерно с 12–14 лет).
С 23 по 25 октября в ДК «Моторостроитель» пройдёт II Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Башкирский сувенир». Конкурсная программа рассчитана на участников от 5 лет, а зрители смогут насладиться выступлениями творческих коллективов в номинациях «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Театральное искусство» и других.
С 27 по 29 октября во Дворце детского творчества им. В. М. Комарова пройдёт 4-й конкурс-фестиваль «Слияние культур». Конкурсный день — 28 октября. Для участников — от 4 лет, для зрителей — без ограничений.
Кульминация каникул — День народного единства 4 ноября. Вечером и в ночь с 3 на 4 ноября традиционно почти во всех учреждениях культуры проводится Ночь искусств. Девиз акции в 2026 году — «В единстве культур — сила народа». Программа посвящается многообразию культурного наследия народов России.
Осенние каникулы — время не только для развлечений, но и для открытий. И в Год большой и дружной семьи особенно приятно открывать места, где история перестаёт быть скучным параграфом из учебника и становится живой. В Уфе и республике есть удивительные музеи, посвящённые людям, которые прославили наш край. Здесь не просто смотришь на экспонаты — здесь чувствуешь время, представляешь, как жили, мечтали и творили великие люди.
Музей полярников имени В. И. Альбанова (ул. Свердлова, 88) — единственный в России музей, посвящённый штурману Валериану Альбанову, уроженцу Уфы и участнику легендарной экспедиции на шхуне «Святая Анна». Именно он стал прототипом штурмана Климова из романа «Два капитана» Каверина, который мы читали в детстве.
Музей музыки имени Ф. И. Шаляпина (ул. Свердлова, 86). Именно в Уфе в 1890 году состоялся профессиональный дебют великого певца. Фондовая коллекция музея насчитывает 900 уникальных экспонатов, и большая часть из них датируется XIX — началом XX века.
Мемориальный Дом-музей С. Т. Аксакова (ул. Зайнуллы Расулева, 4) Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек» родился и провёл детство в этом старинном доме, памятнике архитектуры конца XVIII века. Атмосфера дома на живописном берегу реки Белой переносит в дворянскую усадьбу XIX века. В экспозиции — личные вещи семьи Аксаковых, рукописи, редкие книги и предметы быта.
Мемориальный дом-музей Мажита Гафури (ул. Гоголя, 28/1) — музей народного поэта Башкортостана, классика башкирской и татарской литературы. Здание подарило Гафури башкирское правительство. В мемориальных залах восстановлена обстановка квартиры поэта: гостиная, спальня и рабочий кабинет.
Дом-музей Шагита Худайбердина (ул. Новомостовая, 20). Деревянный особняк с мезонином, бывшая усадьба генерала Слотова, хранит память о видном государственном деятеле, одном из основателей Республики Башкортостан.
Мемориальный дом-музей А. Э. Тюлькина (ул. Волновая, 21) — дом первого профессионального художника Башкирии Александра Тюлькина. Мастер пейзажа и натюрморта, он создавал полотна, вобравшие образы старой Уфы.
Башкирский художественный музей имени М. В. Нестерова (ул. Гоголя, 27) создан на основе коллекции русской живописи, которую художник Михаил Нестеров подарил родному городу. До 6 декабря здесь работает выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь» из собрания Русского музея. Крупноформатное полотно экспонируется в Уфе впервые, а всего в экспозиции представлено 26 картин живописца. Это уникальная возможность увидеть шедевры мирового уровня, не выезжая из города.
А если хочется вырваться из города, обратите внимание на туры выходного дня. Тур «Через три заповедника Урала» (3 дня / 2 ночи) — автобусное путешествие из Уфы через горное село Кага, заповедник «Шульган-Таш» с легендарной одноименной пещерой и Башкирский государственный заповедник.
Для любителей более основательного отдыха есть тур «Горная Башкирия» (7 дней / 6 ночей) с посещением гор Шиханы, курорта Красноусольский, природного парка «Зилим» и Южно-Уральского заповедника.
Можно сесть в автомобиль и проехать по городам Башкирии. Самые старинные, с интересными достопримечательностями (помимо Уфы) — Бирск, Белебей, Стерлитамак, Белорецк. Бирск — настоящий музей под открытым небом, здесь стоит провести целый день. В Бирском историческом музее и Музее керамики и гончарного дела можно не только узнать историю купеческого города, но и попробовать себя в роли гончара на мастер-классе. Обязательно заглянуть в Свято-Троицкий кафедральный собор — самый большой в Башкирии.
Пусть эти 12 дней запомнятся не сериалами и видеоиграми, а настоящими семейными приключениями. В Год большой и дружной семьи у нас есть отличный повод проводить больше времени вместе — и Уфа с Башкортостаном дают для этого все возможности. Отличных каникул!
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