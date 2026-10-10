Наука, экскурсии и новые открытия

Для любознательных школьников с 26 по 30 октября Уфимский университет науки и технологий (ул. Заки Валиди, 32) проводит «Умные каникулы». Регистрируйтесь, пока места не закончились, если ваш ребёнок давно мечтает подержать в руках змею, посмотреть в микроскоп на что-нибудь живое или просто понять, как устроен мир. Пятидневный научный интенсив для школьников включает экскурсии в Зоологический и Геологический музеи, знакомство с обитателями живого уголка (удав, молочная змея, эублефары, пауки, палочники), лабораторные исследования и эксперименты, научные дебаты и игры, мастер-класс по живописи. Программа «УМКА» — с 7 лет и старше, программа «Новый уровень» — для тех, кто участвует не впервые.

А Уфимский институт химии УФИЦ РАН(пр. Октября, 71) приглашает 27 октября увидеть науку изнутри. В 14.00 стартует экскурсия по лабораториям, а 28 октября с 10.00 пройдут научно-популярные лекции. Рекомендуется для школьников средних и старших классов (примерно с 12–14 лет).

Фестивали и праздники: от культуры до единства

С 23 по 25 октября в ДК «Моторостроитель» пройдёт II Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Башкирский сувенир». Конкурсная программа рассчитана на участников от 5 лет, а зрители смогут насладиться выступлениями творческих коллективов в номинациях «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Театральное искусство» и других.

С 27 по 29 октября во Дворце детского творчества им. В. М. Комарова пройдёт 4-й конкурс-фестиваль «Слияние культур». Конкурсный день — 28 октября. Для участников — от 4 лет, для зрителей — без ограничений.

Кульминация каникул — День народного единства 4 ноября. Вечером и в ночь с 3 на 4 ноября традиционно почти во всех учреждениях культуры проводится Ночь искусств. Девиз акции в 2026 году — «В единстве культур — сила народа». Программа посвящается многообразию культурного наследия народов России.

Мемориальные музеи: назад в прошлое

Осенние каникулы — время не только для развлечений, но и для открытий. И в Год большой и дружной семьи особенно приятно открывать места, где история перестаёт быть скучным параграфом из учебника и становится живой. В Уфе и республике есть удивительные музеи, посвящённые людям, которые прославили наш край. Здесь не просто смотришь на экспонаты — здесь чувствуешь время, представляешь, как жили, мечтали и творили великие люди.

Музей полярников имени В. И. Альбанова (ул. Свердлова, 88) — единственный в России музей, посвящённый штурману Валериану Альбанову, уроженцу Уфы и участнику легендарной экспедиции на шхуне «Святая Анна». Именно он стал прототипом штурмана Климова из романа «Два капитана» Каверина, который мы читали в детстве.

Музей музыки имени Ф. И. Шаляпина (ул. Свердлова, 86). Именно в Уфе в 1890 году состоялся профессиональный дебют великого певца. Фондовая коллекция музея насчитывает 900 уникальных экспонатов, и большая часть из них датируется XIX — началом XX века.

Мемориальный Дом-музей С. Т. Аксакова (ул. Зайнуллы Расулева, 4) Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек» родился и провёл детство в этом старинном доме, памятнике архитектуры конца XVIII века. Атмосфера дома на живописном берегу реки Белой переносит в дворянскую усадьбу XIX века. В экспозиции — личные вещи семьи Аксаковых, рукописи, редкие книги и предметы быта.

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури (ул. Гоголя, 28/1) — музей народного поэта Башкортостана, классика башкирской и татарской литературы. Здание подарило Гафури башкирское правительство. В мемориальных залах восстановлена обстановка квартиры поэта: гостиная, спальня и рабочий кабинет.

Дом-музей Шагита Худайбердина (ул. Новомостовая, 20). Деревянный особняк с мезонином, бывшая усадьба генерала Слотова, хранит память о видном государственном деятеле, одном из основателей Республики Башкортостан.

Мемориальный дом-музей А. Э. Тюлькина (ул. Волновая, 21) — дом первого профессионального художника Башкирии Александра Тюлькина. Мастер пейзажа и натюрморта, он создавал полотна, вобравшие образы старой Уфы.

Башкирский художественный музей имени М. В. Нестерова (ул. Гоголя, 27) создан на основе коллекции русской живописи, которую художник Михаил Нестеров подарил родному городу. До 6 декабря здесь работает выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь» из собрания Русского музея. Крупноформатное полотно экспонируется в Уфе впервые, а всего в экспозиции представлено 26 картин живописца. Это уникальная возможность увидеть шедевры мирового уровня, не выезжая из города.