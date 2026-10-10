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14:10 (UTC+5), 10 Октября 2026

12 дней вместе: куда в Башкирии пойти с семьёй в каникулы

Каникулы в Башкирии в этом году побьют все рекорды — целых 12 дней отдыха, с 24 октября по 4 ноября. «Башинформ» собрал для вас большой гид, куда пойти всей семьёй, чтобы каникулы запомнились надолго.

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Осенние каникулы в Башкортостане продлятся рекордные 12 дней — с 24 октября по 4 ноября.
Осенние каникулы в Башкортостане продлятся рекордные 12 дней — с 24 октября по 4 ноября.
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Каникулы – это не просто долгий перерыв в учёбе, а самое время для классных семейных походов, приключений и впечатлений. Тем более что 2026 год объявлен в республике Годом большой и дружной семьи. Так что родителям вместе с детьми, бабушками и дедушками можно пойти навстречу самым ярким осенним событиям Уфы и Башкортостана. Не забудьте про Пушкинскую карту — она действует по всей республике, и школьники от 14 лет могут посетить многие события бесплатно. 

Марафон сказок

Каждый день новую сказку можно смотреть в самом красивом и новом Башкирском театре кукол (пр. Октября, 158). 24 октября покажут «Трёх поросят» (0+), 25 октября — «Буратино» (0+), 28 октября — «Акбузат» (6+), 31 октября — «Гуси-лебеди» и «Терем-теремок» (0+). 27 октября зрители могут посмотреть премьеру «Басни. Перезагрузка» (6+). Спектакль по мотивам произведений Эзопа, Лафонтена и Крылова, где басня предстаёт в лёгкой и юмористической форме, — отличный вариант для школьников. 30 октября можно ознакомиться со всеми интересными и необычными уголками театра кукол на экскурсии «Здравствуй, мир театра кукол».

Уфимский театр юного зрителя (ул. Машиностроителей, 12) 25 октября покажет пушкинскую «Сказку о царе Салтане» (6+), Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима (ул. Ленина, 62) 24 и 27 октября — знаменитую историю «Чипполино» Джанни Родари, 1 ноября Русский драмтеатр — музыкальную сказку «Дюймовочка и Принц» Г.Х. Андерсена.

В Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова (ул. Гоголя, 58) продолжается волшебный проект «Сказки дядюшки Органа». 25 октября юных слушателей и их родителей ждёт сказка «Гадкий утёнок» Ганса Христиана Андерсена (6+), рассказанная языком музыки. В роли Дядюшки Органа — заслуженный артист Башкортостана Олег Шупиков. Здесь можно послушать короля инструментов, погрузиться в сказочную историю, впечатлиться превращениями песочной анимации.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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В дополнение к школьной программе

Особенно полезными для школьников, изучающих русскую и зарубежную литературу, будут постановки по этим произведениям. Так, в Русском драмтеатре (проспект Октября, 79) 24 октября можно посмотреть психологическую драму-исповедь М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (16+), 28 октября — его же «Маскарад» (16+), а 31 октября — искрометную, полную афоризмов комедию «Горе от ума» А. Н. Грибоедова (16+).

Просветительский концерт 27 октября представит Государственная академическая Хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина. Программа в Малом зале Башгосфилармонии посвящена юбилеям двух великих композиторов — 120-летию Дмитрия Шостаковича и 135-летию Сергея Прокофьева (6+).

Полезными для школьников в каникулы будет знакомство с лучшими образцами башкирского народного эпоса. Башдрамтеатр имени Мажита Гафури 28 октября предложит семейный спектакль «Заятуляк и Хыухылыу» (6+). На фоне фантастического подводного мира разворачивается любовь батыра Заятуляка и дочери владыки озера Асылыкуль — Хыухылыу. 1 ноября Молодежный театр имени Мустая Карима предложит оригинальное современное прочтение башкирского эпоса про крылатого коня «Акбузат» (12+). Отметим, что все башкирские спектакли можно смотреть в наушниках — их сопровождает синхронный перевод на русский язык.

Музыка, от которой мурашки по коже

Каждый культурный школьник должен хотя бы раз побывать на концерте симфонической музыки. Когда оркестр наполняет зал своей могучей гармонией, время словно замирает, унося в мир возвышенных образов. 26 октября Госоркестр Башкирии (ул. Ленина, 50) выступит с известной московской скрипачкой Анной Савкиной (6+). В ее исполнении впервые в Уфе прозвучит постромантический Концерт для скрипки с оркестром Эриха Корнгольда.

А 29 октября Госоркестр предложит программу с музыкой советского кино (6+). Старшее поколение сможет поностальгировать, а младшее — прикоснуться к великой музыке из фильмов «Звезда пленительного счастья», «Дети капитана Гранта», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой ласковый и нежный зверь» и многих других в полнозвучном оркестровом исполнении.

Киномузыку в оркестровом исполнении можно услышать и 24 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50). Там пройдёт концерт «Эннио Морриконе, Энауди, Циммер. Титаны киномузыки» (6+). Симфонический оркестр сыграет популярные саундтреки из фильмов «Однажды в Америке», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря».

24 октября в Башгосфилармонии имени Ахметова (ул. Гоголя, 58) запланирован концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей» (6+).

Спорт и активности: для тех, кто не сидит на месте

Осенние каникулы — отличный повод размяться или «поболеть» за любимую команду всей семьей. 25 октября любителей хоккея ожидает очень зрелищный матч: «Салават Юлаев» сразится с казанским «Ак Барсом». 27 октября «Салават Юлаев» сыграет с ХК «Сочи». 4 ноября «Салават Юлаев» выйдет на лед против тольяттинской «Лады». Эти матчи пройдут в «Уфа-Арене» (0+).

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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С 29 октября по 1 ноября в Уфе запланирован Открытый отборочный Кубок Чемпионата России по народным танцам имени М. М. Кольцовой. Конкурсный день — 30 октября, вопрос площадки решается. Украшением программы станет сотрудничество с Государственным академическим ансамблем народного танца им. Файзи Гаскарова — участники смогут увидеть выступление легендарного коллектива, а также посетить мастер-классы и творческие встречи с его представителями. Возраст участников – от 7 до 35 лет, зрителей – любой.

Если хочется отдохнуть вместе с малышами, 31 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) приготовили шоу «Синий трактор» — любимец детворы с весёлыми песнями и интерактивом. Каждый номер — это игра, в которой участвует весь зал. До начала шоу каждый ребёнок получает реквизит и потом играет с артистами прямо со своего места. (0+)

Наука, экскурсии и новые открытия

Для любознательных школьников с 26 по 30 октября Уфимский университет науки и технологий (ул. Заки Валиди, 32) проводит «Умные каникулы». Регистрируйтесь, пока места не закончились, если ваш ребёнок давно мечтает подержать в руках змею, посмотреть в микроскоп на что-нибудь живое или просто понять, как устроен мир. Пятидневный научный интенсив для школьников включает экскурсии в Зоологический и Геологический музеи, знакомство с обитателями живого уголка (удав, молочная змея, эублефары, пауки, палочники), лабораторные исследования и эксперименты, научные дебаты и игры, мастер-класс по живописи. Программа «УМКА» — с 7 лет и старше, программа «Новый уровень» — для тех, кто участвует не впервые.

А Уфимский институт химии УФИЦ РАН(пр. Октября, 71) приглашает 27 октября увидеть науку изнутри. В 14.00 стартует экскурсия по лабораториям, а 28 октября с 10.00 пройдут научно-популярные лекции. Рекомендуется для школьников средних и старших классов (примерно с 12–14 лет).

Фестивали и праздники: от культуры до единства

С 23 по 25 октября в ДК «Моторостроитель» пройдёт II Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Башкирский сувенир». Конкурсная программа рассчитана на участников от 5 лет, а зрители смогут насладиться выступлениями творческих коллективов в номинациях «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство», «Театральное искусство» и других.

С 27 по 29 октября во Дворце детского творчества им. В. М. Комарова пройдёт 4-й конкурс-фестиваль «Слияние культур». Конкурсный день — 28 октября. Для участников — от 4 лет, для зрителей — без ограничений.

Кульминация каникул — День народного единства 4 ноября. Вечером и в ночь с 3 на 4 ноября традиционно почти во всех учреждениях культуры проводится Ночь искусств. Девиз акции в 2026 году —  «В единстве культур — сила народа». Программа посвящается многообразию культурного наследия народов России.

Мемориальные музеи: назад в прошлое

Осенние каникулы — время не только для развлечений, но и для открытий. И в Год большой и дружной семьи особенно приятно открывать места, где история перестаёт быть скучным параграфом из учебника и становится живой. В Уфе и республике есть удивительные музеи, посвящённые людям, которые прославили наш край. Здесь не просто смотришь на экспонаты — здесь чувствуешь время, представляешь, как жили, мечтали и творили великие люди.

Музей полярников имени В. И. Альбанова (ул. Свердлова, 88) — единственный в России музей, посвящённый штурману Валериану Альбанову, уроженцу Уфы и участнику легендарной экспедиции на шхуне «Святая Анна». Именно он стал прототипом штурмана Климова из романа «Два капитана» Каверина, который мы читали в детстве.

Музей музыки имени Ф. И. Шаляпина (ул. Свердлова, 86). Именно в Уфе в 1890 году состоялся профессиональный дебют великого певца. Фондовая коллекция музея насчитывает 900 уникальных экспонатов, и большая часть из них датируется XIX — началом XX века.

Мемориальный Дом-музей С. Т. Аксакова (ул. Зайнуллы Расулева, 4) Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек» родился и провёл детство в этом старинном доме, памятнике архитектуры конца XVIII века. Атмосфера дома на живописном берегу реки Белой переносит в дворянскую усадьбу XIX века. В экспозиции — личные вещи семьи Аксаковых, рукописи, редкие книги и предметы быта.

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури (ул. Гоголя, 28/1) — музей народного поэта Башкортостана, классика башкирской и татарской литературы. Здание подарило Гафури башкирское правительство. В мемориальных залах восстановлена обстановка квартиры поэта: гостиная, спальня и рабочий кабинет.

Дом-музей Шагита Худайбердина (ул. Новомостовая, 20). Деревянный особняк с мезонином, бывшая усадьба генерала Слотова, хранит память о видном государственном деятеле, одном из основателей Республики Башкортостан.

Мемориальный дом-музей А. Э. Тюлькина (ул. Волновая, 21) — дом первого профессионального художника Башкирии Александра Тюлькина. Мастер пейзажа и натюрморта, он создавал полотна, вобравшие образы старой Уфы.

Башкирский художественный музей имени М. В. Нестерова (ул. Гоголя, 27) создан на основе коллекции русской живописи, которую художник Михаил Нестеров подарил родному городу. До 6 декабря здесь работает выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь» из собрания Русского музея. Крупноформатное полотно экспонируется в Уфе впервые, а всего в экспозиции представлено 26 картин живописца. Это уникальная возможность увидеть шедевры мирового уровня, не выезжая из города.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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Путешествие по Башкирии

А если хочется вырваться из города, обратите внимание на туры выходного дня. Тур «Через три заповедника Урала» (3 дня / 2 ночи) — автобусное путешествие из Уфы через горное село Кага, заповедник «Шульган-Таш» с легендарной одноименной пещерой и Башкирский государственный заповедник.

Для любителей более основательного отдыха есть тур «Горная Башкирия» (7 дней / 6 ночей) с посещением гор Шиханы, курорта Красноусольский, природного парка «Зилим» и Южно-Уральского заповедника.

Можно сесть в автомобиль и проехать по городам Башкирии. Самые старинные, с интересными достопримечательностями (помимо Уфы) — Бирск, Белебей, Стерлитамак, Белорецк. Бирск — настоящий музей под открытым небом, здесь стоит провести целый день. В Бирском историческом музее и Музее керамики и гончарного дела можно не только узнать историю купеческого города, но и попробовать себя в роли гончара на мастер-классе. Обязательно заглянуть в Свято-Троицкий кафедральный собор — самый большой в Башкирии.

Пусть эти 12 дней запомнятся не сериалами и видеоиграми, а настоящими семейными приключениями. В Год большой и дружной семьи у нас есть отличный повод проводить больше времени вместе — и Уфа с Башкортостаном дают для этого все возможности. Отличных каникул!

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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