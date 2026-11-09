Минус 755 млн: в Башкирии за год снизили аппетиты киберпреступников

То, что интервью просто необходимо, я убедилась накануне встречи с начальником Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ, полковником полиции Рамилем Тухбатуллиным. Пока готовилась к беседе, изучала статистику киберпреступлений, мне на телефон пришло сообщение от бывшей коллеги с просьбой проголосовать за нее. Признаться честно, человек она публичный, постоянно участвует в подобных «соревнованиях», поэтому машинально нажала на ссылку, перешла на какой-то сайт, кликнула кнопку «проголосовать», далее ввела страну, номер телефона, в мессенджер пришел код, который нужно было ввести якобы для учёта голоса… И только увидев вопрос от мессенджера: точно ли в системе я, поняла, что мошенники добрались и до меня. Молниеносно открепила все устройства, позвонила бывшей коллеге, которая сказала: «А меня же давно взломали!». Я тут же ринулась проверять и раздел «Безопасность» в «Госуслугах». Словом, сделала все, что знала. Но осадок остался… Уже с нетерпением ждала встречи с главным борцом с киберпреступностью в республике. И вот час икс настал — я уже в кабинете Рамиля Тухбатуллина. Первым делом, признаюсь в своем провале.

— Рамиль Раилович, вот я — человек, который пишет о вашей работе, каждый день сообщает читателям о новых и проверенных способах обмана. И я вчера чуть не подарила свой аккаунт в Telegram аферистам. Что я сделала не так в первые секунды?

— Вы сделали всё верно, но со второй секунды. Главная ошибка была в том, что вы вообще поверили в это голосование и ввели пароль. Правило номер один: если вам пришло смс с кодом или пуш-уведомление «Это вы пытаетесь войти?» — не нажимайте «Да, это я» и не вводите цифры. Закройте все активные сессии и заново откройте приложение. Если вы можете в него зайти — значит, аккаунт ваш, его «не угнали». Если нет — время бить тревогу и обращаться в полицию.

Вы, кстати, всё сделали верно: сменили пароли, вышли из всех устройств.

— А если бы я, растерявшись, нажала в мессенджере «Это я»?

— Вы бы дали им полный доступ к управлению своим аккаунтом. Они могли бы писать вашим контактам, просить в долг, кидать вредоносные ссылки. Но украсть деньги напрямую через аккаунт в этом мессенджере нельзя. Это лишь плацдарм для дальнейших атак и кражи личности.