Минус 755 млн: в Башкирии за год снизили аппетиты киберпреступников

То, что интервью просто необходимо, я убедилась накануне встречи с начальником Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ, полковником полиции Рамилем Тухбатуллиным. Пока готовилась к беседе, изучала статистику киберпреступлений, мне на телефон пришло сообщение от бывшей коллеги с просьбой проголосовать за нее. Признаться честно, человек она публичный, постоянно участвует в подобных «соревнованиях», поэтому машинально нажала на ссылку, перешла на какой-то сайт, кликнула кнопку «проголосовать», далее ввела страну, номер телефона, в мессенджер пришел код, который нужно было ввести якобы для учёта голоса… И только увидев вопрос от мессенджера: точно ли в системе я, поняла, что мошенники добрались и до меня. Молниеносно открепила все устройства, позвонила бывшей коллеге, которая сказала: «А меня же давно взломали!». Я тут же ринулась проверять и раздел «Безопасность» в «Госуслугах». Словом, сделала все, что знала. Но осадок остался… Уже с нетерпением ждала встречи с главным борцом с киберпреступностью в республике. И вот час икс настал — я уже в кабинете Рамиля Тухбатуллина. Первым делом, признаюсь в своем провале.
— Рамиль Раилович, вот я — человек, который пишет о вашей работе, каждый день сообщает читателям о новых и проверенных способах обмана. И я вчера чуть не подарила свой аккаунт в Telegram аферистам. Что я сделала не так в первые секунды?
— Вы сделали всё верно, но со второй секунды. Главная ошибка была в том, что вы вообще поверили в это голосование и ввели пароль. Правило номер один: если вам пришло смс с кодом или пуш-уведомление «Это вы пытаетесь войти?» — не нажимайте «Да, это я» и не вводите цифры. Закройте все активные сессии и заново откройте приложение. Если вы можете в него зайти — значит, аккаунт ваш, его «не угнали». Если нет — время бить тревогу и обращаться в полицию.
Вы, кстати, всё сделали верно: сменили пароли, вышли из всех устройств.
— А если бы я, растерявшись, нажала в мессенджере «Это я»?
— Вы бы дали им полный доступ к управлению своим аккаунтом. Они могли бы писать вашим контактам, просить в долг, кидать вредоносные ссылки. Но украсть деньги напрямую через аккаунт в этом мессенджере нельзя. Это лишь плацдарм для дальнейших атак и кражи личности.
— Кстати, на какую уже сумму обманули мошенники жителей Башкирии с начала этого года?
— За девять месяцев 2026 года ущерб составил 2 млрд 115 млн рублей. Это, к слову, на 755 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Уфе цифры еще более оптимистичные — там падение почти на 43%.
— Раскрываемость растет или аферисты стали меньше обманывать?
— Атакуют они, я думаю, даже больше. Просто эффект меньше. Во-первых, работает профилактика — в эту проблематику втянули всех: от правительства до коммерческих банков. Во-вторых, ограничительные меры — ряд сайтов и мессенджеров сейчас недоступны без VPN, а это отсекает часть схем. Мошенники не расслабились, они просто бьются о выстроенную стену. Они меняют тактику каждые десять дней, мы стараемся успевать за ними. Но люди, действительно, стали внимательнее.
— Назовите топ-3 потерь наших граждан?
— Абсолютный рекорд этого года — 73 миллиона рублей. Взрослый, состоявшийся мужчина из коммерческой структуры в Уфе сам собрал наличные и передал их курьеру. Ему сказали, что с его счетов финансируют терроризм в недружественной стране. Классика жанра, но на нее до сих пор ведутся. Второе место — Зауралье. Женщина перевела 29 миллионов. Ей позвонили якобы с вестью о госнаграде за сына, погибшего в зоне СВО. А она, чтобы «оформить документы», под гипнозом аферистов собрала еще 15 миллионов у таких же матерей, потерявших детей. И третье — 15 миллионов. Снова вдова участника СВО, которая поверила в срочную выплату за погибшего мужа.
— В таких случаях банк что-то компенсирует?
— Нет, это считается добровольной передачей наличных. Банк возвращает деньги только тогда, когда не было участия физического лица. Например, если вы потеряли сим-карту, не отвязали её от банка, оператор через полгода продал номер другому человеку, а тот зашел в ваш личный кабинет. Вот тогда банк виноват. А если вы сами сняли деньги со вклада и отдали курьеру — это только ваша ответственность. Но в случае когда удается найти преступников, уже у них можно отсудить украденные деньги.
— С какой самой нелепой «легендой» аферистов вы сталкивались?
— В городе Октябрьском ранее осужденного мужчину убедили, что он участвует в спецоперации по изобличению коррупционеров. Его отправили забрать сейф у «потерпевшего». Он перепутал адрес, зашел в чужой частный дом, хозяин его скрутил и вызвал нас. Мы приехали, а «курьер» искренне не понимал, за что его задержали — он же помогал следствию!
— Сейчас нейросети умеют подделывать голос. Были ли в Башкирии случаи, когда обманывали с помощью ИИ?
— В этом году — ни одного официального обращения с дипфейком. В соседних регионах было. У нас самое страшное, это взлом «Госуслуг». Это сейчас пугает сильнее, чем потеря ключей от квартиры. Через аккаунт можно взять кредит или оформить микрозаймы. Кстати, про самозапрет на кредиты. Многие думают, что его снимают только в МФЦ — для этого нужно физическое присутствие. Нет, его можно снять и в «Госуслугах». Например, мошенник звонит, говорит, что ваш запрет мешает ему «спасти ваши деньги», и просит снять его в приложении. Вы снимаете, и у вас есть ровно два дня, пока запрет аннулируется официально, чтобы одуматься.
— Чтобы украсть деньги, мошенникам нужны счета «дропов». Кто чаще всего соглашается продать свою карту?
— Школьники и студенты. Это лёгкий заработок. За комплект «карта + сим-карта» им платят в среднем 10 тысяч рублей. Они не понимают, что это статья 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). С июля 2025 года у нас в республике зарегистрировано 540 таких преступлений. Мы в тройке лидеров по России по раскрываемости именно дроперов. В основном суды дают штрафы и условные сроки, но это клеймо на всю жизнь. С пятого июля 2025 года вступили в силу новые части этой статьи, и теперь дроповодов — тех, кто вербует молодежь — сажают уже на реальные сроки, от шести лет.
— Пенсионеры, средний возраст, молодежь. Кто сейчас чаще всего попадается на уловки аферистов?
— «Портрет» жертвы постоянно меняется. В этом году от действий мошенников пострадали 21% пенсионеров. А вот средний трудоспособный возраст, до 58 лет — это 56% от числа пострадавших. Но и молодежь сейчас стала попадаться чаще, чем раньше. Чаще они ведутся на возможность заработать легкие деньги. Инвестиции в крипту, «удаленный заработок». Им кажется, что риска нет, но это заблуждение. Дети тоже под прицелом аферистов. В популярных играх их разводят на доступ к родительскому телефону. «Посмотри, на телефон мамы сейчас придет смс с кодом, скажи нам эти цифры». Ребенок видит экран, видит цифры, диктует. Всё, родители без денег.
— Но как убедить детей, которые зачастую не прислушиваются к советам взрослых?
— Только практикой. Мы теперь приходим и читаем лекции, просим: «Достаньте свои смартфоны прямо сейчас». И на пальцах показываем, как в настройках в мессенджерах отключить звонки с незнакомых номеров, проверять устройства. Вот это они запоминают.
— В последние годы принято множество законов и поправок, которые позволяют более активно и эффективно бороться с киберпреступлениями. Есть надежда, что однажды общество, закон и здравый смысл победят?
— Технологии развиваются ежеминутно, защита – тоже. В том числе и в правовом поле. Но, к сожалению, развиваются и мошенники: меняют тактику, стратегию, берут на вооружение новые формы, методы, средства, технологии. И, пожалуй, вы сказали верный рецепт победы: использование здравого смысла плюс бдительность каждого из нас.
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