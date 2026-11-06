Начальник киберполиции Башкирии назвал популярные схемы мошенников

Начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ полковник полиции Рамиль Тухбатуллин в беседе с журналистом «Башинформа» перечислил самые рабочие уловки, на которые продолжают попадаться тысячи жителей.

Вредоносный файл «APK» под видом фотографии. Самый массовый способ кражи данных в мессенджерах. Пользователю приходит сообщение от незнакомца или взломанного знакомого: «Это ты на фото?», «Кажется, я нашел твои фотки» или «Посмотри смешное видео». К сообщению прикреплен файл с расширением .apk. Как только человек из любопытства скачивает и открывает его, на Android-смартфон устанавливается вирус. Он получает доступ к банковским приложениям, паролям и контактам, а затем начинает рассылать этот же вирус всему списку друзей жертвы.

Фейковые уведомления от сервисных служб. В мессенджеры массово приходят сообщения о необходимости «заменить домофонный ключ», «продлить срок действия сим-карты» или «поверить счетчики воды». Сообщения маскируются под рассылки официальных городских сервисов и содержат прямую ссылку. Переход по ней ведет на страницу, где для «подтверждения личности» нужно ввести данные карты или код из СМС.

Взлом аккаунта на «Госуслугах» и снятие самозапрета. Преступники звонят и сообщают, что кто-то пытается взять кредит на ваше имя. Чтобы «защитить» счета, они просят зайти в приложение и временно снять установленный самозапрет на выдачу займов. Жертва делает это, не подозревая, что у нее есть ровно два дня — срок официальной отмены запрета — чтобы мошенники успели оформить на её имя десятки микрозаймов в МФО.

Инвестиции и «безопасные счета». Классическая схема, которая по-прежнему приносит аферистам самые крупные суммы. Звонок от «службы безопасности Центробанка» или «следователя ФСБ». Человека убеждают, что его деньги в опасности и их нужно срочно перевести на «резервный счет» или «задекларировать».

Ложная «техподдержка» и возврат якобы украденных денег. Мошенники представляются сотрудниками службы поддержки маркетплейсов или банков. Они сообщают, что на имя пользователя был оформлен подозрительный заказ или что ранее его уже обманули другие аферисты, но «деньги найдены и их нужно забрать». Для получения «возврата» жертву просят продиктовать код из смс или установить программу для удаленного доступа к экрану смартфона.