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14:39 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Как изменился портрет жертвы киберпреступников в Башкирии в 2026 году

За девять месяцев 2026 года киберпреступники похитили у жителей республики 2,115 млрд рублей. Об этом в беседе с журналистом «Башинформа» сообщил начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ полковник полиции Рамиль Тухбатуллин.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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По его словам, несмотря на снижение общей суммы на 755 миллионов по сравнению с прошлым годом, количество атак не уменьшается — ежедневно полиция фиксирует около 25 новых фактов.

«Между тем мошенники перестали ориентироваться только на пенсионеров. Сегодня 56% жертв — это люди трудоспособного возраста от 30 до 58 лет, экономически активные и уверенные в своей цифровой грамотности. На них приходится основной массив переводов „для сохранения средств“. Пенсионеры составляют 21% потерпевших, молодежь, ищущая легкого заработка на „инвестициях“ — еще около 20%», — сообщил полковник полиции.

Стоит отметить, что вопреки стереотипу о «безграмотных бабушках», жертвами самых крупных краж в республике бывают и люди с высоким уровнем доступа к информации — госслужащие и руководители бюджетных учреждений.

«На них давят статусом, — объяснил Рамиль Тухбатуллин. — Мошенники представляются руководством министерств и ведомств или кураторами из ФСБ. Звонок часто переводят „на защищенную линию. Им говорят: „С вашего счета идет утечка данных на Запад, чтобы замять проверку, нужно срочно инкассировать наличные“. И они, опасаясь скандала, собирают деньги и отдают их аферистам. Мы доводим информацию о таких схемах лично до каждого ведомства и проводим инструктажи».

Ранее в минздраве Башкирии предупредили о новом способе мошенничества.

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