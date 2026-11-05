В минздраве Башкирии предупредили о новом способе мошенничества

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, они создают в мессенджерах группы, маскируясь под официальные сообщества поликлиник.
Схема такая: в «группе поликлиники» сообщают, что идёт обновление базы данных, и просят подтвердить сведения о прикреплении.
«Медицинские организации не собирают данные таким образом и не проводят „обновление баз“ через чаты и мессенджеры. Если видите подобное сообщение — не отвечайте и не переходите по ссылкам. Лучше сразу заблокировать чат или пользователя», — подчеркнули в ведомстве.
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