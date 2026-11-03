Житель Башкирии отдал аферистам 7,5 млн рублей, поверив в легкие инвестиции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в июне ему в мессенджере написал «аналитик криптобиржи» и предложил вложиться в акции. Чтобы начать зарабатывать, мужчина установил специальный мессенджер для общения с «куратором» и зарегистрировался в личном кабинете, указав свои паспортные данные.
В течение четырех месяцев пенсионер перевел лжеброкерам около 7 млн рублей личных накоплений и взял кредит на 500 тысяч рублей. Все это время в приложении он видел растущий доход.
Когда мужчина попытался вывести деньги, его счет заблокировали. Мошенники потребовали оплатить страховку и комиссию, после чего пенсионер понял, что стал жертвой обмана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее в Уфе задержали курьера, похитившего у пенсионерки 660 тысяч рублей.
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