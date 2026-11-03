В Уфе задержали курьера, похитившего у пенсионерки 660 тысяч рублей

В Уфе полицейские задержали 22-летнего жителя Буздякского района, который обманом забрал у 80-летней пенсионерки 660 тысяч рублей и золото.
О мошеннической схеме рассказали в МВД по РБ. На мессенджер пожилой женщины пришло сообщение от имени медсестры городской поликлиники. Под предлогом прикрепления к медучреждению аферисты сначала выманили у женщины код из СМС, получив доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуг». Далее уфимке позвонил якобы «помощник генерального прокурора РФ», сообщив о взломе аккаунта и оформлении доверенности на ее имя. Узнав, что в доме хранятся золотые украшения, лжепрокурор убедил пенсионерку немедленно сдать их в ломбард, а наличные деньги передать для декларирования. Испугавшись уголовного преследования, женщина выполнила все указания. Деньги и золото забрал 22-летний курьер, который впоследствии попытался обменять рубли на криптовалюту, но был задержан полицией.
Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали его. Подозреваемый признался, что нашел эту работу в социальной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
МВД по Республике Башкортостан предупреждает: сотрудники госучреждений, банков и силовых структур никогда не просят продиктовать коды из СМС, перевести деньги на «безопасные счета» или передать ценности курьерам. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальным номерам.
Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступностью рассказали об ещё одной уловке мошенников.
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