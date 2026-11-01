Как вместе с подпиской не отменить все свои средства

В Управлении по борьбе с киберпреступностью рассказали об одной из схем-«крючков», на которые аферисты ловят своих жертв.
На ваш телефон поступает тревожное уведомление о том, что якобы подключена скрытая подписка на онлайн-сервис. Чтобы отменить её и избежать списания денег, мошенники предлагают перейти по ссылке из сообщения, которая на самом деле является фишинговой.
На открывшейся веб-странице злоумышленники просят ввести код из смс для завершения процедуры «отмены». Спустя некоторое время на телефон начинают приходить уведомления от «техподдержки» портала «Госуслуги». В них рекомендуется связаться по указанному номеру, который на самом деле принадлежит мошенническому кол-центру, «специалисты» которого должны «довести» жертву до желаемых действий.
Чтобы убедить потерпевших, что они общаются действительно с «госорганом», им присылают сообщения со сведениями о месте жительства, счетах или других данных.
— Если на ваш телефон поступило подобное уведомление, необходимо прекратить общение. Не вступайте в диалог с собеседниками, закройте чат и поменяйте пароли в важных приложениях, — рекомендовали в МВД.
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