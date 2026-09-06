Как мошенники ловят жертв в свои сети

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ показали примеры мошеннической схемы, направленной на побуждение жертвы самостоятельно инициировать звонок.

Схема обмана строится на том, чтобы ввести человека в стрессовое состояние. Злоумышленники присылают сообщение с тревожной новостью — например, о взломе аккаунта на Госуслугах, утечке персональных данных или оформлении доверенности. В тексте указывают абонентский номер «горячей линии».

На самом деле государственные органы не рассылают подобные уведомления через мессенджеры и не настаивают на срочном звонке для устранения проблем, - отметили в УБК.