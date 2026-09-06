В МВД России рассказали, как аферисты "работают" с подростками

Полицейские напомнили, что кибермошенниками активно используют интернет-сервисов для знакомств с подростками. Вот наиболее популярные из них.

Помоги по мелочи

После быстрого установления доверия собеседник обращается с небольшой просьбой, например, помочь получить скидку в чат-боте или оформить заказ. Для этого предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС – «для подтверждения». На этом этапе происходит компрометация аккаунтов потерпевших, после чего с ними начинают общаться профессиональные мошенники и под самыми разными предлогами начинают давление для получения денег.

Инвестиционная привлекательность

Общение в ходе знакомства постепенно переводится на тему заработка. Собеседник делится успешным опытом, предлагает «проверенную платформу», подключает «аналитиков» и демонстрирует фиктивный рост своего дохода. На этом фоне потерпевших вовлекают в регулярные переводы, которые в итоге приводят к потере всех вложенных средств.

Блокировка аккаунта

Войдя в доверие, злоумышленники придумывают бытовой предлог — например, просят временно дать доступ к аккаунту потерпевшего якобы для того, чтобы скачать билеты или файл. После получения доступа устройство блокируется, а разблокировка предлагается только за деньги. Давление усиливается угрозами потери данных и полной утраты доступа.

Лёгкий заработок

Под видом подработки или помощи новые знакомые предлагают выполнить простые действия, не раскрывая их истинной цели. В реальности речь идет о какой-либо разновидности содействия мошенникам. Например – о дропперстве, передаче персональных данных или обслуживании сим-боксов – устройств для подмены номеров при мошеннических звонках. Такие предложения часто маскируются под легкий заработок и сопровождаются обещаниями быстрой прибыли.

Общий признак общения с мошенниками на интернет-платформах для знакомств – резкий переход к темам, связанным с деньгами, кодами, аккаунтами или легкого заработка. В этот момент общение необходимо сразу же прекратить, - рассказали в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.