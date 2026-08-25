Как уберечь подростков от вовлечения в мошенничество

Каждый день в каждом регионе страны арестовывают курьеров, обвиняемых в пособничестве телефонным аферистам. И нередко среди них оказываются подростки. «Ловля душ» — отдельное направление деятельности мошеннических бригад. Вербовщики ищут подростков в интернете, заводят дружеские отношения, втираются в доверие и манипуляциями или открытым давлением вынуждают участвовать в деятельности, которая приводит их в колонию для несовершеннолетних.
Эксперты объясняют: дети должны быть готовы, что в сети, в том числе сетевых играх, им может встретиться кто угодно, и им не стоит соглашаться ни на какой предлагаемый приработок.
Ранее сообщали: киберполиция предложила шире пользоваться самозапретами на кредиты.
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