Россиянам посоветовали шире пользоваться самозапретами

Самозапрет на кредиты и займы через МФЦ – надежный способ избежать финансовых проблем, напомнили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. Услуга распространяется на потребительские кредиты и займы. Через МФЦ можно установить или снять ограничение, а также получить информацию о его статусе. На «Госуслугах» доступны более расширенные настройки, например, запрет только на дистанционное оформление кредитов.
Самозапрет не ставится на ипотеку и автокредиты (и образовательные кредиты), потому что такие договоры проходят очень жёсткие проверки. Но можно установить запрет на продажу уже имеющегося жилья без личного участия.
Очень полезным сервисом является самозапрет на оформление sim-карт, отметили в Киберполиции. Это можно сделать и через Госуслуги, и лично через МФЦ. Такой запрет не даст никому оформить договор на ваши паспортные данные. Запрет является бессрочным, снять его можно только лично через МФЦ.
Ранее рассказывали о пользе виртуальных карт.
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