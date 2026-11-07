Как аферисты узнают тайны жителей Башкирии

С помощью теневых сервисов преступники за минуты узнают ФИО жертвы, марку автомобиля, дату окончания страховки, место работы и имена родственников. Об этом в беседе с журналистом «Башинформа» сообщил начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ полковник полиции Рамиль Тухбатуллин.
«Они не звонят наугад, — поясняет полковник Тухбатуллин. — Если у вас на днях закончилась страховка, вам позвонят „из страховой“. Если у сына скоро день рождения — предложат „заказать торт“ или „оформить доставку цветов“. У нас был случай: женщине позвонили в день рождения её мужа, назвали его имя и марку машины, которая стояла в ремонте, и предложили „продлить гарантию“. Она перевела 400 тысяч».
По его словам, мошенники формируют психологический профиль жертвы через её соцсети и мессенджеры, чтобы бить в самое уязвимое место.
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