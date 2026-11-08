Полиция Башкирии предупредила об опасности «сим-боксов» в съемных квартирах

Это устройства, в которые вставляются десятки сим-карт, позволяющие совершать тысячи звонков в минуту, подменяя номера на официальные номера банков или полиции, объяснил в беседе с журналистом «Башинформа» начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ полковник полиции Рамиль Тухбатуллин.

«Самые распространенные способы — это замена домофонных ключей по ссылке и звонки о „продлении срока действия сим-карты“, — отметил он — Чаще всего такие аппараты устанавливают в сдаваемых квартирах-студиях или подсобках жилых домов студенты, которым предлагают „просто присматривать за роутером“ за определенную оплату».

Собственники даже не догадываются, что через их квартиру прямо сейчас обзванивают сотни пенсионеров Башкирии. За создание таких сетей предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул полковник полиции.