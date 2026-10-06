Фирменная остановка

Второй семилетки, как известно, не случилось. Но многое из того, о чём говорилось в упомянутом репортаже из будущего (троллейбус, фонтаны и даже «бутыль, где молоко не портится полгода»), состоялось. Более того, действует по сей день, хотя кое-что перепрофилировано или ждёт реконструкции, как, например, цирк. Разве что с кинотеатрами в прогнозе неувязочка вышла. Зато один очень заметный промышленный объект, о котором и в старой газете почему-то не было сказано ни слова, по-тихому исчез и остался лишь в интернете, на страницах старых изданий и в памяти.

Итак, 16 октября 1960 года газета сообщила, что на проспекте Октября открылась Ново-Уфимская швейная фабрика: «В четырёхэтажном здании установлено новейшее оборудование, все потоки конвейеризированы, взамен ручных утюгов установлены электрические прессы…».

Огромное предприятие, сотни рабочих. Тем не менее расположенная неподалёку остановка трамвая по старинке продолжала называться «Сад Кирова»: липы этого сада, хоть и находились метрах в пятистах от проспекта, ещё совсем недавно — до появления пятиэтажек, были хорошо отсюда видны. Хотя тут же расположенная остановка автобуса уже в 1957-м была «Советский райсовет». Позже остановке дали общее название, но снова не в «пользу» швейной фабрики — «Советский исполком».