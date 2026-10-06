Фирменная остановка

Второй семилетки, как известно, не случилось. Но многое из того, о чём говорилось в упомянутом репортаже из будущего (троллейбус, фонтаны и даже «бутыль, где молоко не портится полгода»), состоялось. Более того, действует по сей день, хотя кое-что перепрофилировано или ждёт реконструкции, как, например, цирк. Разве что с кинотеатрами в прогнозе неувязочка вышла. Зато один очень заметный промышленный объект, о котором и в старой газете почему-то не было сказано ни слова, по-тихому исчез и остался лишь в интернете, на страницах старых изданий и в памяти.
Итак, 16 октября 1960 года газета сообщила, что на проспекте Октября открылась Ново-Уфимская швейная фабрика: «В четырёхэтажном здании установлено новейшее оборудование, все потоки конвейеризированы, взамен ручных утюгов установлены электрические прессы…».
Огромное предприятие, сотни рабочих. Тем не менее расположенная неподалёку остановка трамвая по старинке продолжала называться «Сад Кирова»: липы этого сада, хоть и находились метрах в пятистах от проспекта, ещё совсем недавно — до появления пятиэтажек, были хорошо отсюда видны. Хотя тут же расположенная остановка автобуса уже в 1957-м была «Советский райсовет». Позже остановке дали общее название, но снова не в «пользу» швейной фабрики — «Советский исполком».
Однако вернёмся на фабрику: «В цехах — лампы дневного света, хорошая вентиляция. В здании имеются лифты, с помощью которых доставляется сырьё, готовые изделия — на склад… Уже начали работать экспериментальный цех, цех подготовки сырья, раскройный, два цеха по пошиву мужских и мальчиковых пальто, а также дамских пальто высшего качества». А для полноты впечатлений «нырнём» в фотографию Валерия Шахова и пройдёмся по цеху (правда, уже в 1980-х). Для музыкального сопровождения вполне подойдёт «Марш энтузиастов» из фильма «Светлый путь»: «Нам ли стоять на месте…».
По тому же маршруту, но уже далеко не по-деловому и совсем под другую музыку дамы (фабрику-то в шутку именовали «Дунькиной») могут продефилировать и сегодня.
…Ещё в середине 60-х фабрика стала производственным объединением со звучным именем — «Мир». Профессия швеи-мотористки (по левую руку от нас сидят как раз представительницы этой славной профессии) в то время была чрезвычайно востребована. Вы, возможно, удивитесь, но востребована она и сегодня. Тем не менее в постсоветское время работу «в прежнем производственном формате» фабрика прекратила и далеко не по взмаху волшебной палочки превратилась в торгово-развлекательный комплекс. Зато остановка общественного транспорта получила, наконец, давно заслуженное название — «Фирма „Мир“».
Анатолий Чечуха
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