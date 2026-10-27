Хоккей, ёлка и… «Весёлые ребята»

Вспоминают, что порой в матчах заводчан Николай Григорьевич Ковалев, тогдашний директор УПЗ, надев валенки и полушубок, сам вставал в ворота. Неудивительно поэтому, что именно он стал крёстным отцом уфимского хоккея, в 1960-м взяв «под крыло» завода команду, игравшую поначалу на открытых площадках — так появился спортивный клуб имени Салавата Юлаева — СКСЮ. А ведь в то время в Уфе на первом месте были футбол и спидвей.
Когда Ковалёв узнал, что в городе Горьком строится дворец спорта — самый первый из возводимых по типовому проекту № 2С-09-35, у него возникла идея о собственном крытом льде для спортклуба. Сейчас можно только предположить, каких усилий это стоило Николаю Григорьевичу, но 16 июля 1965 года в чистом поле — на территории бывшего уфимского аэродрома, неподалёку от новеньких домов по Полтавской улице, был заложен первый камень Уфимского дворца спорта.
Осенью того же 1965 года появилась и остановка «Дворец спорта». Правда, строительные краны по новой улице Рихарда Зорге (название ей дано 28 мая 1965 г.), к месту, где строился дворец, только подбирались, поэтому остановка с таким названием целых четыре года была на проспекте Октября. Более того, когда прокладка трамвайных путей по улице Зорге подходила к концу, предполагаемый перечень остановок выглядел так: «Сад имени Кирова», «Автовокзал», «Медучилище», «Спортивная», «Курская». Но 18 апреля 1969-го по Зорге проехал первый трамвай, и кому-то вдруг пришло в голову, что остановке «Дворец спорта» лучше быть у самого дворца, так что вскоре произошла рокировка названий.
В ноябре 1967-го состоялся первый матч «Салавата Юлаева» на искусственном льду. А затем…
Проект Дворца спорта изначально предполагал универсальные его функции — ледовую арену для хоккея и фигурного катания с проведением концертов и массовых мероприятий. Одним из первых таких мероприятий оказалась поднимающаяся ёлка-трансформер и дети-фигуристы вокруг неё: в зимние каникулы на льду Дворца стали проводиться новогодние представления.
Но в начале января 1969-го вовсе не ёлка будоражила воображение уфимцев постарше, у них был свой новогодний подарок — ЦСКА в Уфе! Сколько 5 января набилось во Дворец спорта болельщиков (в газете они названы счастливчиками), не знает никто: люди сидели на ступенях, в проходах… Ажиотаж был такой, что на следующий день по многочисленным просьбам команды сыграли и ещё один матч — товарищеский. Во многом с лёгкой руки Н. Г. Ковалёва хоккей в Уфе становился видом спорта № 1.
Но иногда лёд таял, и вместо катка получался партер зрительного зала. А на сцене были «Песняры», «Весёлые ребята», «Цветы»…
Анатолий Чечуха
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