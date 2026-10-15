Молодые госслужащие из Башкирии прошли стажировку в федеральных ведомствах

Новый вызов и выход из зоны комфорта. Если кратко, то именно так описали свою практику 11 молодых госслужащих и студентов из Башкирии, которым посчастливилось пройти стажировку в федеральных министерствах и ведомствах. Одной из них оказалась Валерия Ищук из Белорецка. Девушка проходила практику в Департаменте регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств Минпромторга России. В ее задачи входила подготовка материалов по организации Международного форума (ОДКБ), а также формирование сводного плана конгрессно-выставочных мероприятий на 2027 год.

«Для муниципальных служащих участие в программе — это вызов и выход из зоны комфорта, а также уникальный шанс попробовать свои силы при решении более масштабных задач. Новые знакомства и колоссальный опыт делают участие поистине особенным», — поделилась Валерия.

Зарина Нигматуллина стажировалась в Федеральном агентстве водных ресурсов и Московско-Окском бассейновом водном управлении. Она занималась вопросами цифровой трансформации, анализом систем электронного документооборота и разработкой методик расчета показателей результативности.

«Стажировка помогла мне расширить профессиональный кругозор и убедиться, что я могу справляться с незнакомыми задачами. Главный вывод: не нужно ограничивать себя тем, что уже умеешь. Всегда можно научиться чему-то новому, если есть желание двигаться вперед», — рассказала Зарина.

Как сообщили в пресс-службе минмолодежи республики, стажировка в федеральных ведомствах проходила со 2 по 16 октября в Москве. Это был федеральный этап программы «ГосСтарт.Стажировки», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее «Башинформ» сообщал о стажировке студентов в госорганах Башкирии.