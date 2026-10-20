Проспект Октября: вспомнить всё!

Исторически первым уфимским проспектом был Уральский. Какое-то время он, правда, назывался проспектом Орджоникидзе, но название не прижилось. А в январе 1961-го Уральский проспект получил имя Галимджана Ибрагимова, но по необъяснимым причинам стал просто улицей.
О втором проспекте того времени в «Справочнике милиционера» 1957 года даны такие сведения: «Маяковского проспект. Местонахождение — Восточная слобода, в районе трамвайного кольца». А ведь проспект «у кольца» — это тот самый, который уже в ноябре 1959-го станет проспектом Октября.
…В 1931 году был образован Черниковский поселковый совет, с 1936-го он стал подчиняться Уфимскому горсовету. Историческую часть Уфы с новым Сталинским районом связывала Большая улица Электрификации (прежде — Старый Сибирский тракт). Шла она через деревню Глумилино параллельно нынешнему проспекту, лишь в районе нынешней улицы 50 лет СССР их направления почти совпадали.
В 1940-м по чистому полю вдоль деревни Глумилино и мимо аэропорта покатился в сторону моторного завода первый трамвай, но лишь несколько человек могли бы тогда сказать, что это — старт в загадочное будущее нашего города. Вот только Черниковка с декабря 1944-го по июль 1956-го была вне Уфы…
В середине 50-х годов, когда рядом с трамвайным путём выросло несколько многоквартирных домов, новая магистраль получила имя В. В. Маяковского. 17 октября 1957 года газета «Советская Башкирия» рассказала о генеральном плане Уфы на 25 лет: «Решено возвести в районе Дежнёвского проезда (вот вам и ещё одно название проспекта, ведь речь о проспекте Маяковского. — прим. А.Ч.) здания исполкома горсовета, цирка, большого универмага…».
В 1958-м трамвайный путь стал двойным, а рядом с рельсами начали прокладывать автомобильную дорогу, которая, как сообщала газета, «пройдёт вдоль трамвайной линии — стадион имени Гастелло — ремесленное училище (сейчас это остановка „Аграрный университет“. — А.Ч.)». Как видите, понятие проспекта пока всё ещё эфемерное. Но вскоре по обе стороны трассы как грибы вырастут пятиэтажки, а с другой стороны трамвайных путей также появится асфальт.
…«Лось вышел на опушку заповедного леса. Подняв гордую голову, он стоял, чутко прислушиваясь. Что-то изменилось в мире вокруг него. Не тот горизонт, не те звуки, запахи. А мимо шли автобусы, трамваи, легко бежали „Волги“, „Москвичи“, тяжело катились грузовики… Это случилось нынешним летом на проспекте Октября». (Эсфирь Волович. Октябрь 1960 г.).
За последние 40 лет на проспекте Октября изменилось почти всё. Сначала рельсы «задрапировали» (что хорошо видно на снимке Валерия Шахова, сделанном у остановки «Железнодорожная больница»). Позже в рыночной суматохе их и вовсе уберут. Помимо рельсов исчезнут остановки-аквариумы и универсам, меньше станет троллейбусов, многократно больше — легковых авто. Неизменными останутся лишь пятиэтажки.
Анатолий Чечуха.
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