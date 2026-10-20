Проспект Октября: вспомнить всё!

Исторически первым уфимским проспектом был Уральский. Какое-то время он, правда, назывался проспектом Орджоникидзе, но название не прижилось. А в январе 1961-го Уральский проспект получил имя Галимджана Ибрагимова, но по необъяснимым причинам стал просто улицей.

О втором проспекте того времени в «Справочнике милиционера» 1957 года даны такие сведения: «Маяковского проспект. Местонахождение — Восточная слобода, в районе трамвайного кольца». А ведь проспект «у кольца» — это тот самый, который уже в ноябре 1959-го станет проспектом Октября.

…В 1931 году был образован Черниковский поселковый совет, с 1936-го он стал подчиняться Уфимскому горсовету. Историческую часть Уфы с новым Сталинским районом связывала Большая улица Электрификации (прежде — Старый Сибирский тракт). Шла она через деревню Глумилино параллельно нынешнему проспекту, лишь в районе нынешней улицы 50 лет СССР их направления почти совпадали.

В 1940-м по чистому полю вдоль деревни Глумилино и мимо аэропорта покатился в сторону моторного завода первый трамвай, но лишь несколько человек могли бы тогда сказать, что это — старт в загадочное будущее нашего города. Вот только Черниковка с декабря 1944-го по июль 1956-го была вне Уфы…