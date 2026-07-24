Эксперт назвал развитие СНТ в Башкирии стратегической задачей

По инициативе Главы РБ Радия Хабирова продолжается комплексное развитие СНТ: в регионе последовательно обновляют подъездные дороги, развивают инженерную инфраструктуру и коммуникации, укрепляют пожарную безопасность, проводят благоустройство и догазификацию.

«За последние четыре года в республике отремонтировали 109 км подъездных дорог, которые ведут к 297 садовым товариществам. Важно, чтобы жители могли спокойно добираться до своих участков в любую погоду. В этом году приводим в порядок еще 14 дорог общей протяженностью 17,5 км в Уфе, Нефтекамске, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском, Уфимском и Чишминском районах. Это 55 СНТ, где расположены 9 200 земельных участков. Это лишь часть той большой работы, которую мы уже несколько лет ведем, чтобы нашим садоводам было комфортно. Для нашей республики это одно из приоритетных направлений. Поэтому помогаем СНТ расшивать вопросы, в том числе за счет республиканских грантов. По поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина реализуем программу догазификации», — сообщал ранее Хабиров.

Как подчеркнул руководитель региона, сотрудничество с садоводами должно носить двусторонний характер.

«Мы приходим с ресурсами, а в СНТ должен быть порядок в документах и урегулированы все правовые аспекты, в том числе с землей. Это важнейшее условие дальнейшего развития садовых товариществ», — пояснил он.

Только с 2022 по 2025 годы на поддержку СНТ из бюджета Башкирии направили более 760 млн рублей. Финансирование велось по 14 направлениям, благодаря чему инфраструктуру удалось улучшить в 661 садовом товариществе.

Помимо ремонта дорог, в регионе модернизируют инженерные сети. Так, в 63 СНТ установили более 11 тысяч выносных приборов учета электроэнергии, на эти цели направили 226 млн рублей. Еще 127 товариществ получили поддержку на приобретение средств пожаротушения. Кроме того, Башкортостан первым среди российских регионов начал бесплатно устанавливать пожарные извещатели в садовых домах. За три года их смонтировали свыше трех тысяч, а количество пожаров в СНТ по итогам 2025 года снизилось почти на 40%.

Продолжается и реализация программы догазификации. Сегодня под ее условия подпадают почти 15,9 тыс. домовладения в 466 товариществах. Газ уже подвели к 983 домам.

Отдельным стимулом для благоустройства остается конкурс «Лучшее садовое товарищество». В 2024–2025 годах гранты Главы РБ по 500 тыс. руб. получили 24 СНТ. Средства направили на создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, установку систем видеонаблюдения, безопасности и обновление общей инфраструктуры.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Башкортостане Мурад Шафиков отметил, что власти республики последовательно поддерживают садоводов, т. к. растущий масштаб садоводческого сообщества требует постоянного внимания.

«СНТ стали неотъемлемой частью крупных городских агломераций, круглогодичное проживание здесь уже стало распространенной практикой. Если в небольших сезонных товариществах часто достаточно электричества, воды и уличного освещения, то с ростом числа постоянно проживающих резко возрастает нагрузка на инфраструктуру. Появляются новые потребности — дороги, коммунальная инфраструктура, пожарная безопасность, благоустройство. На эти цели уже направили более 760 миллионов рублей, и эта цифра должна расти, поскольку садоводство является важным элементом стратегии продовольственной безопасности страны», — сказал он в беседе с корреспондентом «Башинформа».

По словам Мурада Шафикова, отдельного внимания заслуживают грантовая поддержка лучших садовых товариществ и программа догазификации СНТ, реализуемая по поручению Президента. Вместе с тем, отметил эксперт, остаются вопросы, требующие дальнейшего решения, — организация вывоза твердых коммунальных отходов, взаимодействие с региональными операторами, определение мест накопления мусора и обращение с растительными отходами.

«Развитие СНТ остается стратегической задачей, которой Глава Башкортостана Радий Хабиров уделяет особое внимание», — заявил Шафиков.

Подробнее о том, что положено садоводам Башкирии от государства в 2026 году, читайте в лонгриде «Башинформа».