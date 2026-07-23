В Башкирии за 4 года отремонтировали 109 км подъездных дорог к СНТ

За последние четыре года в республике отремонтировали 109 км подъездных дорог, которые ведут к 297 садовым товариществам.

«Важно, чтобы жители могли спокойно добираться до своих участков в любую погоду», — отметил Радий Хабиров.



В этом году отремонтируют еще 14 «садовых» дорог общей протяженностью 17,5 км в Уфе, Нефтекамске, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском, Уфимском и Чишминском районах. Это 55 СНТ, где расположены 9 200 земельных участков.



Как подчеркнул Глава Башкирии, это лишь часть той большой работы, которую «мы уже несколько лет ведем, чтобы нашим садоводам было комфортно». Для республики это одно из приоритетных направлений. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 1,5 тысячи садовых товариществ. По этому показателю Башкирия находится на шестом месте в России.



«Поэтому помогаем СНТ расшивать вопросы с энерго- и водоснабжением, укрепляем пожарную безопасность, занимаемся благоустройством территорий и развитием инфраструктуры, в том числе за счёт республиканских грантов. По поручению президента страны Владимира Путина реализуем программу догазификации. При этом я всегда подчеркиваю, что наше сотрудничество должно носить двусторонний характер. Мы приходим с ресурсами, а в СНТ должен быть порядок в документах и урегулированы все правовые аспекты, в том числе с землей. Это важнейшее условие дальнейшего развития садовых товариществ», - подытожил Радий Хабиров и поздравил всех с Днем дачника.

Напомним, в конце февраля в Уфе состоялся пятый по счету форум садоводов и огородников «СМАРТ-садовод». Его участниками стали председатели, члены правлений СНТ и ОНТ, а также активные садоводы и эксперты.







