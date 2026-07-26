Синоптики рассказали, каким будет начало недели в Башкирии

В понедельник, 27 июля, будет без осадков. Температура воздуха ночью +18, +22°, днем +31, +36°, местами прогнозируется сильная жара до +38°.
Во вторник, 28 июля, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +18, +23°, днем +29, +34°.
В среду, 29 июля, местами по республике ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +16, +21°, днем +29, +34°.
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