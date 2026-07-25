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20:51 (UTC+5), 25 Июля 2026

В Аскинском районе Башкирии проверят питьевую воду после паводка

Фото: администрация Аскинского района | пресс-служба
Иван Вавилов

Пробы воды для лабораторных исследований отобрали специалисты Роспотребнадзора по РБ. Пока результаты еще не известны, в администрации района посоветовали местным жителям пить и готовить еду только на кипячёной или магазинной воде, а также не брать воду из залитых колодцев и родников. При этом из личных скважин и колодцев воду можно пить только после положительных анализов.

Когда вода окончательно уйдёт, нужно продезинфицировать дома и дворы, а ещё обязательно потравить грызунов, т.к. они могут разносить заразу.

Напомним, из-за разлива реки Сарс затопило дворы в деревнях Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Сейчас вода везде сошла, в районе работают волонтёры, которые помогают убирать территории. Накануне из Уфы уже отправили помощь — привезли воду, масло, продукты и все необходимое.

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