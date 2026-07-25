В Аскинском районе Башкирии проверят питьевую воду после паводка

Пробы воды для лабораторных исследований отобрали специалисты Роспотребнадзора по РБ. Пока результаты еще не известны, в администрации района посоветовали местным жителям пить и готовить еду только на кипячёной или магазинной воде, а также не брать воду из залитых колодцев и родников. При этом из личных скважин и колодцев воду можно пить только после положительных анализов.
Когда вода окончательно уйдёт, нужно продезинфицировать дома и дворы, а ещё обязательно потравить грызунов, т.к. они могут разносить заразу.
Напомним, из-за разлива реки Сарс затопило дворы в деревнях Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Сейчас вода везде сошла, в районе работают волонтёры, которые помогают убирать территории. Накануне из Уфы уже отправили помощь — привезли воду, масло, продукты и все необходимое.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.