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18:40 (UTC+5), 24 Июля 2026

Из Уфы отправится гумконвой подтопленным деревням Аскинского района

Фото: автор | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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После подтопления деревней в Аскинском районе в муниципалитетах республики объявили масштабный сбор гуманитарной помощи. Сегодня очередной гумконвой загрузили в Кировском районе Уфы.

Пункт экстренного сбора гумпомщи работает в администрации Кировского района. Горожане и организации города сюда привезли 5 тонн питьевой воды, 6,5 тонн подсолнечного масла, газовые баллоны, продукты долгого хранения, постельное белье и другие вещи первой необходимости. Гумпомощь жителям деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково, которые столкнулись с серьезным подтоплением, доставят два «КамАЗа».

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов отметил, что гуманитарный груз собирался по заявкам жителей района.

«Я сам из Аскинского района, и всегда нахожусь на связи с администрацией муниципалитета. К сожалению, в район пришла беда, несколько деревень затоплены. В администрации района мы узнали, какая помощь нужна, и все собрали по заявкам. За два дня был собран гуманитарный груз, уже завтра в 5 утра колонна отправится в Аскинский район, чтобы помочь жителям, столкнувшимся со стихией», — говорит Нурдавлятов.

автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
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Илвир Нурдавлятов добавил, что пункт сбора гуманитарной помощи продолжит свою работу. В отправке гумконвоя принимал участие и Герой России, участник СВО Денис Чернавин. Он поблагодарил жителей города за помощь.

«Несмотря на тяжёлые времена, испытания, мы остаемся едиными, проявляем свою человечность и отзывчивость. Мы знаем, что в подтопленных деревнях не хватает продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости. Именно это мы здесь собрали. Но это лишь малая часть. Мы продолжаем получать дополнительную помощь от людей. Также мы собрали помпы и насосы — то, что сейчас крайне необходимо в Аскинском районе», — сказал Денис Чернавин.

Пункт сбора помощи находится по адресу: Уфа, улица Пушкина, 85. Задать вопросы можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 919 609-76-40.

Напомним, что жители четырех населенных пунктов в Аскинском районе оказались под водой из-за подъема уровня воды в реке Сарс. На сегодня вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в 4 населенных пунктах: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Сегодня в район прибыли сводные бригады волонтеров для очистки территорий.

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