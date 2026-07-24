Из Уфы отправится гумконвой подтопленным деревням Аскинского района

Илвир Нурдавлятов добавил, что пункт сбора гуманитарной помощи продолжит свою работу. В отправке гумконвоя принимал участие и Герой России, участник СВО Денис Чернавин. Он поблагодарил жителей города за помощь.

«Несмотря на тяжёлые времена, испытания, мы остаемся едиными, проявляем свою человечность и отзывчивость. Мы знаем, что в подтопленных деревнях не хватает продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости. Именно это мы здесь собрали. Но это лишь малая часть. Мы продолжаем получать дополнительную помощь от людей. Также мы собрали помпы и насосы — то, что сейчас крайне необходимо в Аскинском районе», — сказал Денис Чернавин.

Пункт сбора помощи находится по адресу: Уфа, улица Пушкина, 85. Задать вопросы можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 919 609-76-40.

Напомним, что жители четырех населенных пунктов в Аскинском районе оказались под водой из-за подъема уровня воды в реке Сарс. На сегодня вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в 4 населенных пунктах: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Сегодня в район прибыли сводные бригады волонтеров для очистки территорий.