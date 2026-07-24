В Башкирии подтопленных территорий нет - МЧС

По информации пресс-службы МЧС по РБ, сегодня в Белокатайском районе была снята с контроля одна ситуация с подтоплением трех придомовых территорий на улице 1-я Озерная.

Специалисты беспилотной авиации ведомства осуществили контрольный облет населенных пунктов, которые были подтоплены в результате подъема уровня реки Сарс в Аскинском районе. Все освободились от воды, ситуация стабилизировалась.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Аскинском районе Башкирии завершились спасательные работы.