Воскресенье, 26 Июля 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
19:36 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Аскинском районе Башкирии завершились спасательные работы

Фото: Кирилл Первов | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Сегодня аварийно-спасательные работы в пострадавших от паводка населённых пунктах Аскинского района завершились. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. Мероприятия по ликвидации последствий обильных осадков, из-за которых разлилась река Сарс, проводились пять дней.

С первых часов развития ситуации спасатели организовали круглосуточный мониторинг обстановки, оповещение населения, развернули временные посты наблюдения, подготовили пункты временного размещения и транспорт для возможной эвакуации.

Спасатели ведомства работали во всех подтопленных населённых пунктах совместно с представителями администрации района и МЧС России.

По словам Кирилла Первова, за время ликвидации последствий ЧС спасатели эвакуировали граждан, оказали помощь 55 домохозяйствам, провели откачку почти 1000 кубометров воды из домовладений и хозяйственных построек, расчистили придомовые территории от мусора и наносов, постоянно контролировали уровень воды и гидрологическую обстановку.

«Река Сарс вернулась в русло, подтопленных территорий в Аскинском районе нет. Благодаря своевременно принятым мерам, слаженной работе органов местного самоуправления и экстренных служб удалось обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия паводка. Большое спасибо всему личному составу, принимавшему участие в ликвидации последствий ЧС, коллегам из оперативных служб и организаций, команде администрации района и простым жителям за слаженную совместную работу», — написал Кирилл Первов в своих соцсетях.

Подробнее о борьбе с разбушевавшейся стихией в Аскинсокм районе читайте в этой публикации «Башинформа».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru