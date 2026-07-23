В Аскинском районе Башкирии завершились спасательные работы

Сегодня аварийно-спасательные работы в пострадавших от паводка населённых пунктах Аскинского района завершились. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. Мероприятия по ликвидации последствий обильных осадков, из-за которых разлилась река Сарс, проводились пять дней.

С первых часов развития ситуации спасатели организовали круглосуточный мониторинг обстановки, оповещение населения, развернули временные посты наблюдения, подготовили пункты временного размещения и транспорт для возможной эвакуации.

Спасатели ведомства работали во всех подтопленных населённых пунктах совместно с представителями администрации района и МЧС России.

По словам Кирилла Первова, за время ликвидации последствий ЧС спасатели эвакуировали граждан, оказали помощь 55 домохозяйствам, провели откачку почти 1000 кубометров воды из домовладений и хозяйственных построек, расчистили придомовые территории от мусора и наносов, постоянно контролировали уровень воды и гидрологическую обстановку.

«Река Сарс вернулась в русло, подтопленных территорий в Аскинском районе нет. Благодаря своевременно принятым мерам, слаженной работе органов местного самоуправления и экстренных служб удалось обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия паводка. Большое спасибо всему личному составу, принимавшему участие в ликвидации последствий ЧС, коллегам из оперативных служб и организаций, команде администрации района и простым жителям за слаженную совместную работу», — написал Кирилл Первов в своих соцсетях.

Подробнее о борьбе с разбушевавшейся стихией в Аскинсокм районе читайте в этой публикации «Башинформа».