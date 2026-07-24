Волонтеры доставили гумпомощь жителям Аскинского района Башкирии

В Башкирии молодые волонтеры отправились в Аскинский район для устранения последствий паводка. Сводные группы волонтеров уже приступили к работе, сообщили в региональном отделении «Молодой Гвардии».
Инициатором объединения волонтеров выступила «Молодая Гвардия» Башкирии. Ранее активисты организации уже выезжали в зону подтопления и участвовали в очистке придомовых территорий. Оценив масштаб предстоящей работы, молодогвардейцы собрали на своей базе представителей волонтерских движений региона и приняли решение объединить усилия, оказывать содействие району консолидированным составом.
Сегодня объединенные бригады добровольцев не только вышли на восстановительные работы, но и доставили гуманитарный груз, который сформировал и направил волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Для жителей муниципалитета привезли продукты питания, одежду, предметы бытовой химии и хозяйственный инвентарь.
Совместная работа добровольческих отрядов на местах будет продолжаться вплоть до полного завершения уборки территорий.
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