Волонтеры доставили гумпомощь жителям Аскинского района Башкирии

В Башкирии молодые волонтеры отправились в Аскинский район для устранения последствий паводка. Сводные группы волонтеров уже приступили к работе, сообщили в региональном отделении «Молодой Гвардии».

Инициатором объединения волонтеров выступила «Молодая Гвардия» Башкирии. Ранее активисты организации уже выезжали в зону подтопления и участвовали в очистке придомовых территорий. Оценив масштаб предстоящей работы, молодогвардейцы собрали на своей базе представителей волонтерских движений региона и приняли решение объединить усилия, оказывать содействие району консолидированным составом.

Сегодня объединенные бригады добровольцев не только вышли на восстановительные работы, но и доставили гуманитарный груз, который сформировал и направил волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Для жителей муниципалитета привезли продукты питания, одежду, предметы бытовой химии и хозяйственный инвентарь.

Совместная работа добровольческих отрядов на местах будет продолжаться вплоть до полного завершения уборки территорий.